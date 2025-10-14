Cazul gravidei moarte la Constanța, într-un spital privat: „Era previzibil că dacă apare o complicație, nu vor putea să o gestioneze”, susține un cunoscut medic ATI

Cazul tinerei în vârstă de 29 de ani care a murit săptămâna trecută după ce a născut la un spital privat din Constanța este unul care „depășește” această unitate medicală, susține, într-un dialog cu HotNews, medicul ATI Elena Copaciu, care a condus, timp de 8 ani, Secția de Anestezie-Terapie Intensivă a celui mai mare spital de urgență din București. HotNews a încercat în repetate rânduri să obțină o reacție din partea clinicii, însă fără succes. Spitalul privat a reacționat printr-un mesaj pe Facebook.

Elena Copaciu a comentat cazul după ce a văzut primele concluzii ale controlului efectuat de Ministerul Sănătății, prin Direcția de Sănătate Publică din Constanța. Conform raportului de control obținut și consultat de HotNews, compartimentul ATI al spitalului are competență bazală, cu 3 paturi de supraveghere postanestezică, iar maternitatea este clasificată la nivelul al II-lea.

În cazul unei mari urgențe, așa cum a devenit tânăra de 29 de ani, era nevoie „de o echipă antrenată pentru astfel de urgențe, care se găsește în maternitățile de grad III, superioare ca dotări unei maternități de nivelul al II-lea”, spune medicul Elena Copaciu.

Doctor Elena Copaciu. Foto: Cornel Brad

Ea subliniază că, fiind vorba despre o sarcină obținută prin fertilizare in vitro, iar mama suferind de trombofilie, sarcina era considerată din start una cu risc și ar fi trebuit monitorizată într-o maternitate de gradul III, adică una mai bine dotată.

În plus, tânăra în vârstă de 29 de ani a suferit o complicație rară, dar foarte gravă, potrivit medicului ATI, care „depășește” spitalul privat din Constanța: „Era previzibil că, dacă apare o astfel de complicație, ei nu vor putea să o gestioneze. Atonia uterină este o complicație pe care nu o poți anticipa, nu știi când nu se va mai relaxa uterul. Această relaxare uterină poate să apară oricând după o naștere, nu o poți anticipa.”

„Intervenția trebuie să fie ultra-rapidă, deoarece sângerarea este masivă”, explică Elena Copaciu.

Elena Copaciu a fost, între anii 2007 – 2015, medic șef al Clinicii de Anestezie-Terapie Intensivă a Spitalului Universitar de Urgență din București. În prezent, este medic ATI la Institutul de Boli Infecțioase „Matei Balș” și conferențiar universitar la Catedra de ATI a UMF „Carol Davila” din București.

Ce spune legea

Conform Regulamentului de organizare și funcționare a secțiilor și compartimentelor de Anestezie și Terapie Intensivă din unitățile sanitare, structura acestora este următoarea:

1. Posturi de lucru de anestezie

2. Componenta cu paturi, formată din:

paturi de terapie intensivă, denumite TI;

paturi de terapie intermediară/îngrijire postoperatorie, denumite TIIP;

paturi de supraveghere postanestezică – SPA, în funcție de posibilitățile și necesitățile locale, destinate pacienților care necesită supraveghere de scurtă durată (ore).

Dintre acestea, conform raportului de control al Ministerului Sănătății consultat luni de HotNews, spitalul privat Armonia din Constanța avea doar 3 paturi de supraveghere postanestezică, fără a avea și paturi de terapie intensivă sau de terapie intermediară.

„Un astfel de caz îi depășește. Sunt 3 niveluri de competență în secțiile ATI. Îți trebuie ATI cel puțin cu secție de critici (îngrijire postoperatorie – n.red.) pentru un astfel de caz”, explică Elena Copaciu.

În plus, subliniază medicul, „ai nevoie de unitate de transfuzie unde să ai un stoc de rezervă și să îl poți folosi imediat, când apare urgența de acest fel. Îți trebuie protocol de transfuzie masivă, într-o mare urgență obstetricală.”

Asta „în paralel cu suportul avansat de funcții vitale”.

„Nu au facilități pentru pacienți critici. Această pacientă devenise un pacient critic, o urgență. Ei nu au competență pentru așa ceva”, consideră medicul.

„În 10 minute, dacă nu se oprește hemoragia, nu mai are sânge”

Elena Copaciu își amintește că, la Spitalul Universitar de Urgență, unde a asistat, de-a lungul anilor, la multe nașteri, exista protocol de transfuzie masivă: „Întotdeauna țineam o rezervă de sânge, plasmă, trombocite, concentrate de factori de coagulare pentru așa ceva, ca să le avem disponibile”.

Potrvit medicului, în cazul unei sarcini ajunse la termen, „debitul vaselor uterine este cam de 500 de mililitri pe minut, iar volumul intravascular e cam de 5.500 de mililitri”.

„În 10 minute, dacă nu se oprește hemoragia, nu mai are sânge în vase. Este o mare urgență”, explică Elena Copaciu.

Iar „această relaxare uterină poate să apară oricând după o naștere, nu o poți anticipa”.

„Ginecologii trebuie să pună cât mai rapid pensele să clampeze vasele uterine, pentru că acolo este, cum spunem noi, robinetul deschis. De ce este așa de urgent? Se exanghinează în câteva minute. Și 30 de minute este mult, până te hotărăști să o pui pe masă și să faci histerectomie”, explică ea.

Ministerul Sănătății verifică modul cum a fost autorizat spitalul Armonia. Cum se apără clinica privată

Ministerul Sănătății spune că vrea să extindă controlul început din weekendul trecut la spitalul privat Armonia și să verifice modul în care a fost autorizată unitatea medicală.

Potrivit unor prime concluzii ale controlului, spitalul are maternitate încadrată la gradul II și compartiment de Terapie Intensivă format din 3 paturi de supraveghere postanestezică.

Spitalul privat Armonia a publicat, pe 11 octombrie, un comunicat pe pagina sa de Facebook, în care anunța că funcționează în baza unei autorizații sanitare de funcționare reînnoită în luna martie 2025.

Spitalul a mai precizat că este „autorizat și complet echipat, inclusiv cu secție ATI, complet echipată și perfect funcțională”.

„Existența și funcționarea acestei secții reprezintă o condiție obligatorie pentru orice unitate medicală care efectuează intervenții chirurgicale”, mai spun reprezentanții spitalului privat din Constanța.

Ei au precizat și că, după intervenția chirurgicală efectuată în regim de urgență (histerectomie subtotală) pacientei în vârstă de 29 de ani, „echipa medicală a considerat necesar transferul pacientei la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, unitate cu resurse multidisciplinare extinse, unde există intervenție coordonată a mai multor specialități medicale în același timp”.

HotNews a încercat, luni și marți, să ia legătura atât telefonic, cât și în scris, cu reprezentanții spitalului Armonia, pentru clarificări în urma informațiilor apărute în spațiul public.

Am întrebat dacă spitalul se consideră pregătit să gestioneze gravide care devin urgențe și cazuri critice, având în vedere că este autorizat ca maternitate de gradul II și are doar paturi de supraveghere postanestezică în compartimentul ATI. De asemenea, am întrebat dacă spitalul are unitate de transfuzie de sânge și stoc de sânge.

Spitalul Armonia nu a oferit un răspuns, până la momentul publicării acestui articol.

A refuzat intervenția recomandată de medici

O tânără în vârstă de 29 de ani a murit săptămâna trecută după ce a născut la spitalul privat Armonia din Constanța și a fost, ulterior, transferată în stare critică la Spitalul Județean.

Un prim control al Ministerului Sănătății a arătat și că tânăra și soțul ei au semnat pe propria răspundere că refuză extirparea uterului, recomandată de medici din cauza sângerării abundente de după naștere.

„În stresul ăla și în situația aia știam că nu fac ceva bine, dar i-am spus: domnul doctor, nu am spus că nu vrem, dar are 29 de ani, dacă se poate să încercăm altceva, am mai vrea copii… Dacă nu, nu riscăm viața ei”, a explicat soțul femeii.