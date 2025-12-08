Cazul microbuzelor școlare achiziționate la suprapreț va ajunge la Parchetul European

Dragoș Pîslaru, ministrul proiectelor Europene, a anunțat, luni, că a decis să sesizeze Parchetul European pe subiectul achiziției microbuzelor electrice pentru elevi. Încă din luna august Pîslaru spunea că se gândește să facă această sesizare. Într-un final, după patru luni de când au apărut, în presă, informații legate de microbuzele achiziționate, cu bani europeni, la suprapreț, ministrul a anunțat că vor fi luate măsuri.

Dragoș Pîslaru a precizat că acest caz a fost analizat de Corpul de Control al ministrului, iar în urma raportului acestuia, va fi sesizat Parchetul European (EPPO) și alte instituții de control naționale. Sunt invocate disfuncționalități majore și diferențe uriașe de prețuri care ridică semne de întrebare serioase cu privire la modul în care au fost cheltuiți banii europeni.

ReporterIS.ro a scris în luna august că o firmă din Prahova cu legături cu PNL a câștigat peste 50% din contractele de livrare microbuze școlare electrice la nivel național, Aveuro Internațional figurând în SEAP cu cel puțin 35 de contracte în valoare de peste 135 milioane de euro.

Aveuro a luat microbuze, în special Ford, pe care le-a carosat, costul total fiind de sub 100.000 de euro/mașină. Și apoi le-a dat în județe, unele prețuri fiind mai mult decât duble, potrivit publicației ieșene. Spre exemplu, la Iași a adus 26 de microbuze la un preț per exemplar de 202.800 euro fără TVA, iar recordul a fost atins la Olt: 262.000 euro/mașină.

Achiziții descentralizate, prețuri de trei ori mai mari

Problema centrală identificată de minister este lipsa unei coordonări centralizate, consideră ministrul. În loc de un sistem integrat cu achiziții standardizate, fiecare dintre cele 40 de consilii județene implicate a derulat propriile proceduri separate, un total de 74 de achiziții individuale.

Această descentralizare a condus la „efecte absolut reprobabile”, conform declarațiilor ministrului. Analiza a relevat discrepanțe flagrante de costuri pentru microbuze similare, sugerând posibile înțelegeri între firme sau achiziții ineficiente.

De la 99.000 la 263.000 de euro pentru același microbuz

Același tip de microbuz electric (capacitate 16+1 locuri) a fost achiziționat la valori extrem de variabile, fără justificări tehnice sau financiare plauzibile:

Prețul minim: 99.000 de euro pe unitate.

Prețul maxim: 263.000 de euro pe unitate.

În unele cazuri, diferența de preț a fost de până la trei ori mai mare între achiziții similare, generând un potențial prejudiciu bugetar semnificativ și ridicând suspiciuni de „preț de cartel”.

Sesizări către Parchetul European, DLAF și Consiliul Concurenței

Ministrul a dispus transmiterea integrală a raportului de control către trei instituții: Parchetul European, pentru a investiga posibila fraudă cu fonduri europene, Departamentul pentru Lupta Antifraudă (DLAF), pentru verificări suplimentare la nivel național și Consiliul Concurenței, pentru a analiza dacă au existat practici anticoncurențiale sau înțelegeri între furnizori.

Pe lângă discrepanțele de preț, au fost identificate probleme legate de termenele de livrare nerespectate și diferențe între localitățile beneficiare inițial menționate în cererile de finanțare și cele care au recepționat efectiv microbuzele, a mai arătat ministrul.