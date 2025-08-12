Cazul microbuzelor școlare de 200.000 de euro. Ministrul Pîslaru amenință cu sesizarea Parchetului European condus de Kovesi: „Sunt profund indignat”

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a spus marți că a fost „profund indignat” de informațiile privind microbuzele școlare electrice cumpărate la un preț foarte mare de autorități locale cu bani din PNRR, adăugând că va sesiza Parchetul European dacă va fi cazul.

Reacția lui Pâslaru, care a ajuns în Guvern ca independent propus de liberali, vine după ce ReporterIS.ro a scris luni că o firmă din Prahova cu legături cu PNL a câștigat peste 50% din contractele de livrare microbuze școlare electrice la nivel național, Aveuro Internațional figurând în SEAP cu cel puțin 35 de contracte în valoare de peste 135 milioane de euro.

Aveuro a luat microbuze, în special Ford, pe care le-a carosat, costul total fiind de sub 100.000 de euro/mașină. Și apoi le-a dat în județe, unele prețuri fiind mai mult decât duble, potrivit publicației ieșene. Spre exemplu, la Iași a adus 26 de microbuze la un preț per exemplar de 202.800 euro fără TVA, iar recordul a fost atins la Olt: 262.000 euro/mașină.

Pîslaru: „Voi solicita clarificări imediate autorităților implicate”

Pîslaru a spus marți că „nu putem vorbi despre modernizarea României și investiții pentru viitorul copiilor noștri dacă banii europeni sunt folosiți incorect sau chiar furați“, adăugând că „a citit cu profundă indignare informațiile apărute în presă“ despre acest caz.

El a precizat într-o postare pe Facebook că își va trimite Corpul de Control pentru a verifica modul în care au fost realizate achizițiile de autobuze.

„Voi solicita clarificări imediate autorităților implicate, iar dacă vor fi constatate nereguli, acestea vor fi urmate de corecții financiare și, acolo unde este cazul, sesizarea Parchetului European condus de Laura Codruța Kövesi, organismul independent responsabil de investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a autorilor infracțiunilor împotriva bugetului UE”, a adăugat Pîslaru.

„Nu voi tolera niciun abuz”, a mai spus ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene.