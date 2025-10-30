Cazul neobișnuit al deputatului polonez de extremă-dreapta care a plecat din Ikea cu o tigaie și 18 farfurii fără să plătească. Amendă pentru furt și ironii

Konrad Berkowicz și-a acceptat vinovăția în fața poliției, după ce a fost reținut de oamenii de la pază. El a explicat în același timp că totul s-a întâmplat din cauza neatenției și a grabei cu care a manevrat casa self-checkout, scrie radioul polonez Polskie Radio.

IKEA a emis o declarație, premierul polonez a făcut glume, iar niște consilieri au mers mai departe și au cerut demisia parlamentarului Konrad Berkowicz, membru al partidului de extremă dreapta Confederația, care a fost oprit de agenții de securitate la magazinul suedez din Cracovia, pentru că a încercat să plece fără să plătească unele articole.

Incidentul, relatat pentru prima dată de un jurnalist de la Radio ZET, un important post de radio polonez, și ulterior preluat de toată presa, a avut loc luni.

Mai multe publicații au relatat că după vizita la Ikea, Berkowicz a folosit o casă self-checkout și apoi a încercat să plece fără să plătească articole în valoare de 91 de euro.

Parlamentarul a plătit o parte din cumpărături. Dar nu a achitat mai multe produse, printre care: un set de 18 farfurii, o tigaie cu capac, două seturi de pungi, un șorț de bucătărie și două cabluri USB.

Berkowicz a plătit amenda pentru furt

Purtătorul de cuvânt al IKEA, Igor Stypa, a declarat că o companie externă de securitate care colaborează cu magazinul s-a ocupat de situație.

Politicianul a fost reținut, escortat într-o cameră specială pentru a aștepta sosirea poliției, iar situația a fost rezolvată fără conflicte. Concret, Berkowicz a plătit fără să protesteze și fără să încerce să folosească imunitatea o amendă de 500 de zloți – adică aproximativ 117 euro.

Pe rețelele sociale, parlamentarul a explicat că incidentul s-a produs din cauza grabei, a neatenției și a faptului că nu a auzit semnalul sonor al scanerului de la casă, deoarece asculta muzică la căști.

Magazinul a subliniat că sistemele CCTV au funcționat pe tot parcursul incidentului. IKEA a reamintit publicului că imaginile de securitate sunt împărtășite numai cu autoritățile și a reiterat procesul de auto-checkout: clienții își scanează singuri articolele, iar sistemul permite verificarea achizițiilor înainte de plată.

Ce a spus poliția

Comisarul Piotr Szpiech, purtătorul de cuvânt al Poliției Municipale din Cracovia, a relatat într-un interviu acordat TVN24 incidentul de luni.

„În primele ore ale dimineții, am primit o sesizare că agenții de pază au reținut un bărbat care fura dintr-un magazin de mobilă din Cracovia. Polițiștii au intervenit la fața locului și l-au identificat pe bărbat, care într-adevăr nu plătise unele dintre achizițiile sale și trecuse de casă cu ele”, a explicat Szpiech.

Polițistul a adăugat: „El a susținut că era neatent; avea căști în urechi, așa că nu a observat că articolele nu fuseseră adăugate la nota de plată”.

Poliția l-a amendat pe Konrad Berkowicz cu 500 de zloți.

„În total, vorbim despre furtul unor articole mici de uz casnic în valoare de aproximativ 390 de zloți”, a declarat un purtător de cuvânt al sediului poliției municipale din Cracovia. El a adăugat că bărbatul a acceptat amenda. „Așadar, se poate spune că s-a simțit vinovat, iar intervenția s-a încheiat”, a concluzionat el.

Ironiile premierului

Incidentul a declanșat o serie de glume și ironii la adresa deputatului.

„Unul dintre liderii Confederației (Konrad) Berkowicz a fost prins încercând să fure dintr-un magazin IKEA. Nu e mare lucru în comparație cu PiS, dar de undeva trebuie să începi”, a scris șeful guvernului Donald Tusk luni seara.

Konrad Berkowicz a răspuns la postarea prim-ministrului. „Una este să uiți să scanezi ceva la casa de marcat dintr-un magazin de mobilă, purtând căști și având multe produse alimentare, și cu totul altceva este să jefuiești polonezii de economiile lor”, a scris el.

Robert Mazurek, comentator al popularului post de televiziune online Kanał Zero, a observat și el că este „surprinzător să-l vezi pe Berkowicz, un politician de dreapta, făcând cumpărături la IKEA, având în vedere că acest magazin promovează comunitatea LGBT și pedepsește angajații care citează Biblia”.

El se referea la un caz relativ recent în care IKEA a concediat un angajat pentru că a criticat programul de formare privind incluziunea și a citat Biblia pentru a se opune promovării drepturilor comunității LGBT.

În discuție au intervenit și consilierii municipali din Cracovia, care, într-o rezoluție adoptată miercuri, au făcut apel la Konrad Berkowicz, membru al parlamentului din partea Confederației, să demisioneze din Parlament.