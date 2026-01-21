Sari direct la conținut
Cazul patronilor de mici afaceri puși să plătească TVA retroactiv: „Sunt lucruri pe care trebuie să le clarifice ANAF și cred că o va face în cel mai scurt timp” – ministrul Finanțelor
ANAF. Sursă foto: Denisa Crăciun / StartupCafe.ro

StartupCafe.ro a adus în atenția Ministerului Finanțelor problema patronilor de firme mici, care s-au trezit cu ANAF-ul pe cap, cu decizii de plată a TVA de zeci de mii de euro, pe ultimii 5 ani, cu dobânzi și penalități, însă ministrul Alexandru Nazare consideră că Fiscul trebuie să clarifice chestiunea. 

