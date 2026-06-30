Cazul spațiului aerian CSAT – Romatsa: puțină izolare geopolitică și multă prostie locală 

O judecătoare de la Curtea de Apel București a devenit adversarul public numărul 1. I se cere condamnarea „pe loc”.

CSM a acuzat recent o lovitură de stat la adresa puterii judecătorești. Acum, când în cazul Romatsa e vorba de o judecătoare de la Curtea de Apel solidară cu magistrații care au apărut în filmul Recorder, puterea judecătorească din CSM și cea executivă a Guvernului se aliniază.

Cine au fost directori generali la Romatsa în acești ani, când instituția susține că nu a organizat concursuri pentru că n-a avut cereri de angajare.

Și de când considerăm normal un consens național în a le solicita judecătorilor să apere „Flancul Estic al NATO”?

Judecătoarea Liliana Alexe de la Curtea de Apel București a pronunțat în februarie 2026 o hotărâre judecătorească. Instanța a admis în parte cererea a șapte absolvenți ai școlii de controlori de trafic aerian. Absolvenții au considerat că Romatsa i-a blocat la angajare prin faptul că nu a organizat concursuri.

Mai exact, Romatsa a folosit un test, nu un concurs, pentru a-și promova oamenii din interior. În acest timp, absolvenții școlii deveneau „de neangajat” în România, pentru că nu există o piață liberă a turnurilor de control. Nu te angajezi la Lidl, te duci la Mega. În autoritățile aeronautice nu e așa.

Romatsa: Nu am organizat concursuri pentru că nu au fost cerere de angajare

Cu șase ani înainte, cazul fusese pierdut de Romatsa și la Consiliul pentru Combaterea Discriminării. Una dintre explicațiile Romatsa de la CNCD, consemnată de jurnalista Simona Voicu, a fost aceea că „aceste concursuri nu au fost organizate deoarece nu au fost înregistrate solicitări de angajare”.

Dar un concurs de angajare nu se face pentru concurenți, ci pentru instituție. Dacă vrei cei mai valoroși oameni, cauți și selectezi tu, nu stai să-ți sosească un email.

Cazul ilustrează nivelul de competență a managementului Romatsa. După ce un alt ziarist, Victor Cozmei, a relatat pe larg situația, convocată și în CSAT, s-a stârnit o furtună. Pentru că, dacă o altă instanță menține hotărârea judecătoarei de la Curtea de Apel, iar Romatsa își suspendă licența pentru 30 de zile, va fi afectat spațiul aerian al României. Inclusiv rutele internaționale, civile și militare.

După CSAT, s-a sesizat Inspecția Judiciară

Pe rețelele sociale s-a cerut condamnarea „pe loc” a judecătoarei de la Curtea de Apel. Adică s-o condamne direct poliția, nu mai e nevoie de proces. Că asta se întâmplă în rețelele sociale, unde algoritmii premiază indignarea, e un lucru de așteptat.

Interesant e însă că Inspecția Judiciară din cadrul CSM s-a sesizat imediat. Ea a anunțat că a început „verificări prealabile” la adresa judecătoarei. Inspecția judiciară a făcut asta imediat după ședința CSAT, unde s-a discutat cazul.

„O posibilă suspendare a activității ROMATSA ar genera o vulnerabilitate sistemică majoră la adresa securității naționale, determinând degradarea imediată a supravegherii spațiului aerian integrat și perturbarea misiunilor tactice sau logistice ale NATO pe Flancul Estic”, a comunicat CSAT în comunicatul oficial.

CSAT vorbește despre „o izolare geopolitică”

„Acest blocaj operațional ar atrage o izolare geopolitică prin forțarea rerutării coridoarelor de tranzit europene, critice în contextul conflictelor din Vecinătatea Estică, erodând sever credibilitatea României de furnizor de securitate regională”, a adăugat CSAT.

CSAT a cerut „măsurile necesare” din partea guvernului.

Iar, în România, când CSAT solicită măsuri puterii executive, puterea judecătorească se execută. Inspecția Judiciară, instituție autonomă din CSM, s-a sesizat și o cercetează preliminar pe judecătoarea care „perturbă misiunile tactice și logistice ale NATO”.

O „coup d’etat” în numele interesului de stat

Până acum câteva zile, CSM susținea, într-un raport tăios, că celelalte puteri ale statului organizează „o veritabilă coup d’etat contra puterii judecătorești”.

Acum, când e vorba de judecătoarea Liliana Alexe, din cazul Romatsa, CSM descoperă avantajele loviturii de stat. Un detaliu: judecătoarea Liliana Alexe a fost solidară cu colegii din filmul Recorder, Raluca Moroșanu și Laurențiu Beșu,

Să remarcăm alinierea a două puteri ale statului, în apărarea incompetenței conducerii unei instituții de stat. Și ce triadă: CSAT, CSM și Romatsa. Să sperăm că măcar în una din instituții nu funcționează angajați sau foști angajați ai serviciilor secrete.

Judecătorii aplică legea, nu apără „Flancul Estic al NATO”

În ciuda mesajelor CSAT și în ciuda acțiunii „în poziție de drepți” a Inspecției Judiciare, nu e treaba judecătorilor să asigure traficul aerian și siguranța națională, ci să aplice legea.

Poate că e disproporționată pedeapsa contra Romatsa, decisă de către judecătoarea de la Curtea de Apel. Nu ne pricepem. Deși, în plin Campionat Mondial, la fotbal și la justiție ne pricepem toți.

Dar intervenția Inspecției Judiciare pentru apărare „Flancului Estic al NATO”, vorba CSAT, este legală și proporțională? Există oameni angajați să asigure traficul aerian și să apere „Flancul Estic”, iar aceștia nu sunt magistrații.

La șase ani de zile după ce au pierdut la CNCD în fața absolvenților, oamenii din conducerea Romatsa au lăsat același sisteme de angajare să funcționeze. Nu a fost doar o „simplă decizie” administrativă a CNCD, cea din 2020.

Dovadă că Romatsa a contestat-o în justiție. Contestația a fost respinsă în 2021 de Curtea de Apel București. Decizia a rămas definitivă în 2024, când Înalta Curte de Casație și Justiție a respins și ea ca nefondat recursul Romatsa.

Abia apoi a urmat procesul de la Curtea de Apel. A început în 2025, s-a finalizat în 2026. Au trecut ceva ani.

Cine au fost directori la Romatsa

Indolența și incompetența locală au efecte mai puternice decât „izolarea geopolitică” care ne amenință în comunicatul CSAT.

În 2018-2019, directori generali Romatsa au fost Mircea Boștină și Bogdan Costaș. Apoi a fost Valentin Cimpuieru. Din decembrie 2020, director general este Adrian Cojoc, actualul lider al Romatsa.

„Suntem într-o situație fără precedent care ar crea pentru tot cadrul european care reglementează această activitate cel mai periculos precedent”, a declarat pentru HotNews Adrian Cojoc, directorul general Romatsa. Nu, nu sunteți într-o situație fără precedent. Sunteți la fel de cel puțin 6 ani.

Înțelegem că, dacă toți directorii generali și colegii lor din conducerea instituției nu au schimbat regulile, nici un controlor de zbor nu a vrut să se angajeze la Romatsa în toți acești ani.