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Actualitate

Cazul Târgul de Carte de la Frankfurt: Revoltă în cultura română la adresa ministrului. „Am rămas cu un nesfârșit sentiment de tristețe”

Raluca Ion
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„Sunt, la sfârșitul zilei, demoralizată, demotivată, după un episod absolut halucinant petrecut în regia ministrului Culturii”, spune Lidia Bodea, consilier editorial al Humanitas și vicepreședinta Asociației Editorilor din România, care crede că România e pe cale să rateze o mare șansă. 

  • Semnăturile de pe o petiție inițiată luni par să arate că Bodea nu e singura care gândește astfel: Andrei Pleșu, Mircea Cărtărescu, Filip Florian, Radu Vancu, Ioana Pârvulescu, Armand Goșu, iar lista continuă.
  • Episodul e șocant, spun specialiștii, pentru felul în care, uneori, statul român nu înțelege ce înseamnă seriozitatea și pregătirea de durată în mai multe industrii. „Cazul Frankfurt” arată, spun experții, cum munca unor oameni valoroși „de la stat” e minată chiar de către șefii lor.
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