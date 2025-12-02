Ce a declarat Băluță, după sondajul AtlasIntel, despre varianta ca și Drulă să se retragă: „La şcoală învăţăm un lucru foarte simplu”

Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluţă, primar al Sectorului 4, a declarat referitor la retragerea din cursă a lui Vlad Gheorghe în favoarea candidatului liberal Ciprian Ciucu, şi la o eventuală iniţiativă similară a candidatului USR, Cătălin Drulă, că astfel de „aranjamente” nu au cum să aibă un efect pozitiv.

Reacțiile sale vin după ce un sondaj AtlasIntel pentru Hotnews a arătat că Daniel Băluță și candidata independentă susținută de AUR, Anca Alexandrescu, conduc în intențiile de vot ale bucureștenilor (separați de 0,1%), urmați foarte aproape, la 1,5%, de Ciprian Ciucu. Drulă se află la peste 6% de candidatul liberal.

Daniel Băluță a susţinut, marţi, o conferinţă de presă şi a fost întrebat de jurnalişti ce se va întâmpla dacă şi Cătălin Drulă se retrage din cursă în favoarea lui Ciprian Ciucu.

„La şcoală învăţăm un lucru foarte simplu”

„Tipul acesta de aranjamente, combinaţii şi permutări nu are cum să aibă un efect pozitiv. (…) Lipsa de rezultate de foarte multe ori încearcă să fie ascunsă prin aceste tipuri de provocări politice. Realitatea este simplă“, a declarat Băluță, citat de Agerpres.

„Ne aflăm într-un loc în care va fi o şcoală. La şcoală învăţăm un lucru foarte simplu. Viaţa se măsoară în rezultate. Competitivitatea are legătură cu rezultatele, iar politicul nu are ce să caute într-o asemenea competiţie. Faptul că competitorii iau astfel de decizii cred că nu face altceva decât să atragă atenţia bucureştenilor în legătură cu lipsa mijloacelor prin care îşi pot impune rezultatele în faţa alegătorilor. Asta este opinia mea”, a afirmat Daniel Băluţă.

Marţi, fostul europarlamentar Vlad Gheorghe, candidat independent, a anunţat că se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei şi că îl susţine pe Ciprian Ciucu, candidatul PNL.