Ce a dus la prăbușirea funicularului Gloria, tragedie soldată cu cel puțin 16 morți. Anchetatorii au publicat primele rezultate

Polițiști la locul accidentului unde funicularul Gloria a deraiat și s-a prăbușit de o clădire. Credit line: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / Profimedia

Probleme la un cablu ar fi provocat deraiarea unei dintre cele mai emblematice atracții turistice ale Lisabonei, funicularul Gloria, care a deraiat și s-a izbit de o clădire miercuri seara. Cel puțin 16 persoane au murit, iar alte 22 au fost rănite, potrivit unui raport preliminar, citat de Reuters.

Vagonul galben, asemănător unui tramvai, care transportă pasageri pe o pantă abruptă din capitala Portugaliei, a lovit o clădire după ce a ieșit de pe șine miercuri, la doar câțiva metri de vagonul său pereche aflat la baza dealului.

Oficiul pentru Investigarea Accidentelor Aeriene și Feroviare din Portugalia a publicat sâmbătă primul raport preliminar privind accidentul.

Potrivit documentului, cabinele parcurseseră „nu mai mult de aproximativ șase metri” când „au pierdut brusc forța de echilibru asigurată de cablul care le conecta”.

„Cabina nr. 2 dintre cele două ale funicalurului Gloria a început brusc să se deplaseze în sens invers, oprindu-se la circa 10 metri distanță, după ce a trecut parțial de capătul șinei și partea inferioară a troliului s-a înfipt în capătul șanțului cablului”, se arată în raport.

„Cabina nr. 1 (cea care s-a izbit de clărdire n.r.), aflată în partea de sus a străzii Calçada da Glória, și-a continuat coborârea, crescându-și viteza.”

Raportul a mai precizat: „Mecanicul cabinei a acționat imediat frâna pneumatică și frâna de mână pentru a încerca să oprească mișcarea. Aceste acțiuni nu au avut niciun efect în oprirea sau reducerea vitezei, iar cabina a continuat să accelereze pe pantă.”

Examinarea resturilor a arătat că „s-a rupt cablul de legătură” în punctul de prindere al cabinei aflate în partea de sus a dealului, se mai arată în document.

Un raport final va fi publicat ulterior.