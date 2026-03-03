Ce a pățit un patron din Târgu Jiu care nu a plătit salariile angajaților la timp

Controale ale inspectorilor de muncă au scos la iveală mai multe nereguli la firme din județul Gorj.

Un angajator cu sediul social în Târgu Jiu a fost sancționat cu 90.000 de lei pentru plata cu întârziere a salariilor către angajați, au transmis, marți, reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Gorj, citați de Agerpres.

Potrivit reprezentanților instituției, angajatorul a plătit lefurile cu o întârziere de mai mult de o lună de la data scadentă stabilită în contract.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj a anunțat că a făcut săptămâna trecut peste 60 de controale la firme pentru a verifica situația relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă, relatează Gorj TV.

În urma verificărilor, inspectorii au aplicat 33 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 322.500 de lei. De asemenea, au fost dispuse 87 de măsuri obligatorii pentru remedierea problemelor găsite și pentru aducerea firmelor în legalitate.

Conform legii, întârzierea plății salariilor cu peste o lună reprezintă contravenție și se sancționează cu amendă între 5.000 și 10.000 de lei pentru fiecare persoană afectată.