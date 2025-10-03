Ce a răspuns Bolojan când i s-a spus că PSD și PNL au primit pentru voturi o finanțare de 20 de ori mai mare decât iau de la buget partidele din Germania

Ilie Bolojan, la sedința Parlamentului în care s-au supus la vot moțiunile de cenzură pentru demiterea guvernului condus de el, 7 septembrie 2025. Foto: Inquam Photos / George Călin

Premierul Ilie Bolojan a ținut vineri o conferință de presă. HotNews l-a întrebat când va opera scăderea bugetului partidelor, despre care a discutat public, oferindu-i datele comparative România – Germania.

Germania (4.300 miliarde euro) are un PIB de 13 ori mai mare decât România (330 miliarde euro). Cu toate acestea, România plătește partidelor, per vot, o sumă de 20 de ori mai mare decât Germania.

Întrebarea HotNews

„Bună ziua, domnule premier, întrebarea se referă la finanțarea partidelor. În Germania, partidele primesc de la buget 0,85 EUR pentru fiecare vot valabil obținut la ultimele alegeri.

În România, în 2024, PSD a luat 30 de milioane de euro, iar PNL 24 de milioane de euro, după cum au scris ziariștii site-ului de investigații Snoop.

Asta înseamnă că, la 2 milioane de voturi la alegerile parlamentare din noiembrie 2024, PSD a primit 15 euro pe vot obținut, iar PNL, la 1,3 milioane de voturi, a primit de la buget 18 euro pentru fiecare vot. Partidele noastre iau sume de 20 de ori mai mari decât în Germania pe performanța politică.

Măsurile guvernului pe care-l conduceți sunt însoțite de argumente despre eficiență și performanță. O tăiere de 10% din bugetul partidelor în România, despre care ați vorbit, o considerați bazată pe aceleași criterii aplicate celorlalte domenii? Și când o veți face? Mulțumim”, a fost întrebarea HotNews pentru premierul Ilie Bolojan.

Răspunsul premierului Ilie Bolojan

„Ați făcut o comparație legată de anul electoral, când alocările au fost cele mai mari. Față de acest an electoral, a fost o tăiere de 40%. Cred că partidele politice din România pot funcționa cu subvenții mai mici, sunt un susținător al acestei abordări. În afară de procente, trebuie să ne gândim la sume și efecte. Una este să lucrezi pe spații mari, alta e să ai un punct și să aplici un criteriu sau altul”, a spus premierul Ilie Bolojan.

„Când ești într-o perioadă de reduceri, toți, inclusiv partidele politice, parlamentarii, trebuie să fie parte la acest efort și sunt convins că se va ajunge la o soluție pentru a se reveni la o soluție suplimentară”, a completat Ilie Bolojan.

Anterior, întrebat de subvențiile partidelor de către Euronews, Ilie Bolojan a spus că „subvențiile se stabilesc prin buget. Pentru anul acesta vom mai avea o rectificare și poate se ajunge la un consens ca pe ultima lună să nu se mai acorde subvențiile, ceea ce înseamnă o reducere de 10%”.

„E nevoie de acord și se poate face la rectificare”, a precizat Ilie Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan a promis în luna iulie că subvenția pentru partide va fi redusă la rectificarea bugetară. La rectificarea bugetară adoptată miercuri, acest lucru nu s-a întâmplat.

HotNews a întrebat pe 21 august liderii PSD, PNL și USR, dar și pe ministrul de Finanțe, cu cât se va reduce subvenția pentru partide după rectificarea bugetară. Niciunul nu a răspuns solicitării HotNews până la publicarea materialului.

Suma totală încasată de partide de la începutul anului până în luna august inclusiv este de peste 150 de milioane de lei (30 de milioane de euro). Până la finalul anului, dacă nimic nu se schimbă, partidele vor încasa aproape dublu pe atât: 284 de milioane de lei (56.8 milioane de euro).