„Este o întrebare amplă”, a răspuns președintele Nicușor Dan, întrebat joi la finalul unui eveniment în Parlament dacă vicepremierul Marian Neacșu conduce în fapt guvernul după ce a primit puteri sporite de la premierul Luca Niculescu. El a promis că va reveni într-o conferință de presă, astăzi, cu un răspuns.

Vicepremierul Marian Neacșu va coordona toate ministerele PSD, precum și Seceretariatul General al Guvernului și cancelaria primului ministru. De asemenea, Neacșu va aviza proiectele de acte normative cu impact bugetar ale ministerelor, potrivit deciziei semnate de Luca Niculescu.

„Va deveni Marian Neacșu premierul de facto?”, l-a întrebat un jurnalist pe Nicușor Dan pe holurile Parlamentului.

„O întrebare amplă. În după-amiaza asta o să dau un răspuns. O să facem o conferință de presă la Berlin și o să răspund la multe întrebări și sunt sigur că și la asta”, a răspuns Nicușor Dan.

Președintele va participa joi, de la ora 15.00, la reuniunea Coaliției pentru Voință. Ședința are loc la Berlin. După finalizarea ei, Nicușor Dan va susține o conferință de presă.

Cum a explicat premierul decizia

Premierul Luca Niculescu susține că i-a dat atribuții sporite lui Marian Neacșu pentru că este unul dintre cei mai competenți oameni din administrație, ale cărui „merite tehnnice incontestabile” sunt recunoscute chiar de oameni din opoziție.

Anterior, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, a afirmat miercuri, într-o conferință de presă, că atribuțiile extinse pentru Marian Neacșu sunt o consecință a reducerii numărului de vicepremieri. În guvernul Bolojan acestea erau împărțite de cinci vicepremieri, a explicat acesta.

Marian Neacșu a avut un rol important și în guvernul Bolojan, însă mai redus. A fost viceprim-ministru, fără portofoliu alocat. El aviza proiectele de acte normative cu impact bugetar în șase ministere, coordona tot șase ministere, precum și Regia Autonomă «Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat».