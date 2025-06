Ce a răspuns Nicușor Dan, întrebat despre întâlnirea diplomatului Lazăr Comănescu cu ministrul rus Lavrov

Lazăr Comănescu este secretarul unei organizații de cooperare la Marea Neagră ca persoană fizică, nu ca reprezentant al statului român, a răspuns președintele României, întrebat despre întâlnirea din Rusia a diplomatului român cu ministrul Lavrov.

Lazăr Comănescu, fost ministu de Extene, este secretar general al Organizației de Cooperare Economică la Marea Neagră (OCEMN).

„Diplomatul român Lazăr Comănescu s-a întâlnit cu Serghei Lavrov. Înțeleg că s-a întâlnit în calitate de secretar general al Organizației de Cooperare Economică la Marea Neagră. Totuși, este o întâlnire controversată. Domnul Lavrov este pe lista sancțiunii Uniunii Europene. V-ați interesat de această întâlnire?”, a fost întrebarea adresată președintelui Nicușor Dan, în conferința de presă care a avut loc la Haga după Summitul NATO.

Dan a răspuns că știa despre această întâlnire:

„Da, domnia sa este secretarul unei Organizații de Cooperare la Marea Neagră, ca persoană fizică, nu ca reprezentant al statului român. Și în această calitate s-a întâlnit cu una dintre țările, Federația Rusă, care este parte din acea organizație”.

În urmă cu trei zile, Lazăr Comănescu a postat pe platforma de socializare X două fotografii în care este alături de ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov. Întâlnirea dintre cei doi oficiali a avut loc la Sankt Petersburg, în 20 iunie, potrivit postării.

Meeting FM Sergey Lavrov of 🇷🇺in St Petersburg ( 20June 2025). Good exchange of views on BSEC’s role in promoting economic cooperation in the Black Sea region and ways towards enhancing the Organization’s contribution to this endeavor. pic.twitter.com/e9D6odXScp