Ce a spus Cătălin Măruță în prima apariție publică după ce Pro TV a renunțat la emisiunea lui / Ironia cu care le-a comunicat telespectatorilor decizia postului TV 

„Plecăm cu capul sus, spatele drept, privirea înainte”, a spus, marți, Cătălin Măruță, în direct pe Pro TV, în prima emisiune în direct de când postul TV a anunțat că renunță la emisiunea „La Măruță”. Într-un discurs de aproximativ două minute, Cătălin Măruță le-a mulțumit telespectatorilor, cărora le-a spus că acum e momentul „să o luăm pe alt drum”.

Emisiunea lui Cătălin Măruță a început marți cu anunțul că emisiunea nu se va mai difuza după data de 6 februarie. Pro TV făcuse în mod oficial anunțul luni seara. Măruță a început emisiunea cu o ironie.

„Bună ziua, oameni buni, bună ziua! Pentru unii mai bună, pentru alții mai puțin. Probabil că ați aflat deja din presă, de pe internet, de la cunoștințe sau de la rude: băi, nene, a plecat Xabi Alonso de la Real Madrid. Băi, Ciucă (n. red.: asistenul său din emisiune), băi… Știu, e o veste destul de surprinzătoare, dar așa e! Cred că o să se descurce cumva, eu așa cred”, a spus, în primele secunde ale emisiunii de marți, difuzată în direct, Cătălin Măruță.

„Am început cu emoții pe 22 octombrie 2007”

Prezentatorul TV a luat apoi un ton mai serios și le-a vorbit telespectatorilor și despre decizia Pro TV de a nu mai difuza emisiunea pe care o prezintă. El nu a precizat ce va face mai departe și nu a avut niciun mesaj pentru conducerea postului.

„Și apropo de Real, Ciucă, trebuie să le spunem și celor care încă nu au aflat, la fel ca misiunea lui Xabi Alonso la Madrid, și emisiunea „La Măruță”, oameni buni, se apropie ușor, ușor de final. Am început cu emoții pe 22 octombrie 2007. Am crescut ușor, asta odată cu voi, telespectatorii noștri, odată cu invitații noștri, uneori cu greșeli, alteori cu controverse. Dar am învățat de la voi, cei de acasă, din poveștile spuse aici, pe happylică (n. red.: canapeaua emisiunii, botezată astfel încă de când emisiunea se numea „Happy Hour”), și de la oamenii talentați care ne-au trecut pragul în fiecare zi, am învățat câte ceva”, a spus Cătălin Măruță.

El a amintit că emisiunea pe care o prezintă a împlinit anul trecut 18 ani: „Ceea ce înseamnă că suntem mari, și la propriu, dar și la figurat. Acum, nu știu ce credeți voi, și nici nu vreau să pară o laudă, dar nu e lucru ușor și nici puțin să faci emisiune de divertisment live, de luni până vineri, zi de zi, câte două ore, uneori cu edițiile speciale chiar trei, patru, șase ore, cum era de 1 Decembrie”.

„Suntem mari și mândri dacă am reușit măcar într-o după-amiază să vă facem să zâmbiți, așa, cu o farsă, un joc, un număr de magie, să vă facem să vă mândriți de campionii noștri sau ați cântat ori ați dansat acasă, dumneavoastră, când aici, la noi, mai aveam câte o manea, câte o piesă rock sau că v-am umplut sufletul de bucurie cu vreun obicei străvechi ori cu vreo colindă. Sau, cine știe, poate v-am emoționat vreo clipă cu câte o poveste reală de viață. Am avut de toate în acești 18 ani. Am reușit împreună și vă mulțumim. Acum, la 18 ani, să știți că a venit timpul să încheiem acest capitol și să o luăm pe alt drum. Vom încheia pe 6 februarie”, a explicat prezentatorul TV.

160.000 de ore în direct și o promisiune

Cătălin Măruță a făcut și un calcul și a spus că, de la debutul emisiunii și până la ediția de marți, „am fost împreună de 6.658 de zile sau de 160.000 de ore sau de 9 milioane 600 de mii de minute”: „Și am mai calculat și 580 de milioane de secunde, că am zis să calculăm tot ce se poate. Știți cum se spune, toate lucrurile bune trebuie să aibă un sfârșit”.

„Vă promit că în aceste 19 zile care ne-au mai rămas vom încerca să vă alimentăm cu același ton pozitiv, să scoatem tot ce e mai bun din fiecare poveste, așa că plecăm cu capul sus, spatele drept, privirea înainte și vrem să vă mulțumim tuturor celor care ne-ați și ne priviți, celor care ne-ați și ne scrieți mesaje. Tututor celor care ne-au fost și ne sunt colegi și colaboratori, slavă Domnului, că avem mulți. Rămas bunul ăsta e pentru 6 februarie. Pregătesc atunci un text așa, mai adevărat”, a concluzionat Cătălin Măruță.

Cătălin Măruță: „E o alegere făcută cu inima, la timpul ei. Nu e nimic dramatic sau scandalos”

Imediat după anunțul din emisiune, Cătălin Măruță a făcut o postare și pe contul său de Facebook, unde a spus cu privire la oprirea de la difuzare a emisiunii sale că „e o alegere făcută cu inima, la timpul ei”, dând astfel de înțeles că a fost o decizie de comun acord între el și șefii Pro TV.

„Vă mulțumesc și celor care astăzi mi-ați făcut oferte de job. Vă sunt recunoscător și mă simt, evident, bine să văd și să simt dragostea voastră. Dar vreau să vă spun tuturor că nu e nimic dramatic sau scandalos în spatele informației că emisiunea de la tv se oprește într-o lună. E o decizie la care mă gândesc de niște ani deja (bine, am zis și in 2015 într-un interviu, pentru “Revista OK!” că la 40 de ani vreau să mă pensionez și, sincer, nici acum nu îmi fac calcule concrete pentru asta)”, a scris Măruță pe Facebook.

El spune că își dorește „bucurii, bucurii, timp cu familia, evoluție emoțională și profesională”:

„Mă emoționează grija pe care mi-o purtați și atenția pe care mi-o acordați și vă mulțumesc încă o dată pentru tot. Pana pe 6 februarie ne vedem la emisiune”.

Anunțul Pro TV de luni

Postul de televiziune Pro TV a anunțat, luni seară, încheierea formatului cunoscutei emisiuni „La Măruţă” începând cu data de 6 februarie 2026.

Pro TV a transmis, într-un comunicat de presă, că „decizia face parte dintr-un proces mai amplu de adaptare a strategiei de conținut, menit să răspundă atât publicului de televiziune liniară, cât și consumatorilor digitali, în contextul unei piețe media aflate într-o continuă evoluție”.

Formatul emisiunii „La Măruță” este unul dintre cele mai longevive ale postului generalist de televiziune.