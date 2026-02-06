Ce a spus Cătălin Măruță în ultima emisiune la ProTV. Mesaj direct pentru telespectatori privind viitorul său

„La Măruță se termină în două ore, dar eu Măruță voi rămâne întotdeauna prietenul vostru”, a spus Cătălin Măruță în debutul emisiunii de vineri, ultima pe care o realizează pentru ProTV.

Într-un discurs de aproximativ două minute, Cătălin Măruță a mulțumim spectatorilor pentru cei 18 ani de emisiune.

„Astăzi, emisiunea La Măruță se va încheia după 18 ani în care am fost împreună. Am fost împreună aici a ProTV. Am început pe 22 octombrie 2007 și de atunci am râs, am plâns, am învățat și ne-am bucurat unii de alții. Am crescut împreună cu voi telespectatorii noștri, invitații noștri și cu echipa din spatele camerelor de filmat pe care dumneavoastră nu aveți ocazia să o vedeți în ultima zi”, a afirmat Cătălin Măruță.

„Această emisiune a fost pentru mine mai mult decât un proiect, a fost o parte din viața mea. Sunt convins că și din viața a multora dintre voi. În această ultimă perioadă să știți că am simțit și sprijinul vostru, dar și provocările unei lumi care se schimbă. Încheiem acest capitol cu recunoștință pentru fiecare zi petrecută împreună și cu speranța că urmează un nou drum plin de energie și creativitate. Vreau să vă mulțumesc pentru fiecare moment împărtășit și pentru că ați fost alături de noi”, a mai declarat el. „La Măruță se termină în două ore, dar eu Măruță voi rămâne întotdeauna prietenul vostru”.

Ulterior, emisiunea a continuat cu un clip video cu momente din cele aproape două decenii de emisiuni săptămânale.

Pro TV renunță la emisiunea „La Măruță”

Pro TV a anunțat, pe 12 ianuarie, încheierea formatului cunoscutei emisiuni „La Măruţă” începând cu data de 6 februarie 2026.

Pro TV a transmis, într-un comunicat de presă, că „decizia face parte dintr-un proces mai amplu de adaptare a strategiei de conținut, menit să răspundă atât publicului de televiziune liniară, cât și consumatorilor digitali, în contextul unei piețe media aflate într-o continuă evoluție”.

„Nu e un final trist, e un final asumat. Unul care vine cu recunoștință. Pentru tot ce a fost și pentru tot ce urmează”, scria Măruță pe Facebook înainte de ultima emisiune din 6 februarie.

Formatul emisiunii „La Măruță” este unul dintre cele mai longevive ale postului generalist de televiziune.