Ce a spus Trump la Davos despre războiul din Ucraina

Donald Trump la Forumul economic de la Davos. Foto: Gian Ehrenzeller / AP / Profimedia

Donald Trump a declarat la Forumul economic de la Davos, din Elveţia, că războiul dintre Rusia şi Ucraina trebuie să înceteze şi a repetat că liderul rus Vladimir Putin „doreşte să încheie un acord”, precizând că este în discuţii cu el.

Președintele american consideră că şi omologul ucrainean Volodimir Zelenski doreşte să încheie un acord. „Trebuie să pună capăt războiului”, a transmis Trump, conform News.ro.

Donald Trump a mai spus că NATO va contribui la încetarea războiului. „Trebuie să pună capăt războiului, deoarece prea mulţi oameni mor, mor inutil”, a spus el.

Trump a promis că va ajuta Europa şi NATO în acest sens şi că tot ce cere este „o bucată de gheaţă”, referindu-se aparent la Groenlanda.

El consideră că este o cerere modestă în comparaţie cu ceea ce SUA au oferit NATO.

El a afirmat că SUA vor susţine NATO 100%, dar nu este sigur dacă aliaţii vor întoarce favoarea.