Zelenski nu se mai duce la Davos. A rămas la Kiev să gestioneze criza energetică provocată de atacurile ruseşti

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski nu s-a mai dus la Forumul economic de la Davos (în Elveţia), rămânând la Kiev pentru a gestiona criza energetică provocată de atacurile Rusiei din ultimele zile, care au lăsat o mare parte a populaţiei fără căldură şi electricitate în capitală şi în alte oraşe ale Ucrainei.

Zelenski declarase marţi că se va deplasa la Davos numai în cazul în care ar avea garanţia unor rezultate concrete pentru ţara sa, însă, aşa cum a relatat publicaţia Financial Times în ediţia sa de miercuri, opoziţia ţărilor europene faţă de intenţia preşedintelui american Donald Trump de a achiziţiona Groenlanda au zădărnicit planurile aprobării acordului privind reconstrucţia postbelică a Ucrainei în valoare de 800 miliarde de dolari, notează Agerpres.

„Am avut o reuniune specială de coordonare în sectorul energetic”, a anunţat miercuri Zelenski într-un mesaj postat pe reţelele de socializare, în care detaliază principalele acţiuni pe care le-a încredinţat guvernului şi autorităţilor locale, explicând că în proporţie de 60% Kievul este privat de electricitate, iar circa 4.000 de blocuri de apartamente nu au căldură în condiţii de temperaturi sub zero grade.

Regiunile Harkov, Sumî (nord-est), Cernihiv (nord) şi Dnipropetrovsk (centru-est) se confruntă, de asemenea, cu grave probleme de aprovizionare din cauza atacurilor ruseşti asupra sistemului energetic, iar ministrul ucrainean de externe, Andrii Sibiga, a avut o serie de convorbiri telefonice cu omologii săi din mai multe ţări aliate pentru a mobiliza sprijinul pentru sectorul energetic al Ucrainei.

Cu o zi în urmă, Zelenski condiţionase participarea sa la Forumul economic de la Davos de garantarea unor progrese concrete în direcţia semnării acordurilor de redresare economică şi garanţii de securitate postbelice pe care Kievul spera să le semneze cu Washingtonul şi alte ţări occidentale săptămâna aceasta în cadrul forumului anual din Elveţia.

Ameninţările lui Trump de a prelua controlul asupra Groenlandei, un teritoriu autonom aparţinând Danemarcei, au mutat atenţia summitului către această problemă, eclipsând războiul din Ucraina.

Cu toate acestea, emisarul Kremlinului (Kirill Dmitriev) şi delegaţia Kievului au purtat discuţii la Davos cu trimişii speciali ai lui Donald Trump în dosarul rezolvării negociate a conflictului din Ucraina.

Preşedinţia ucraineană vine cu precizări

Volodimir Zelenski se află miercuri după-amiază la Kiev, a comunicat jurnaliştilor Preşedinţia ucraineană, la scurt timp după ce preşedintele american, Donald Trump, a anunţat de la Davos că cei doi lideri urmau să se întâlnească în cursul zilei în staţiunea din Elveţia.

Şeful statului ucrainean „se află în prezent la Kiev”, a transmis Preşedinţia.

În discursul său la Forumul Economic de la Davos, preşedintele american a făcut referire la războiul din Ucraina şi a anunţat că se va întâlni miercuri cu Zelenski, „poate chiar aflat în sală în acest moment”.