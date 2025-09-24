Ce am învățat de la conferința din București cu cele mai importante femei din lume: Impact Bucharest

Impact Bucharest le-a adus pe Michelle Obama, Simona Halep, Erin Meyer față-n față cu antreprenori din jurul lumii.

Merg la multe conferințe de business în România și-n afară și pot să zic că, deși la toate găsesc câte ceva interesant, au ajuns să mi se pară un pic previzibile: speakerii sunt mereu bărbați, care vorbesc într-un jargon specific domeniului fiecăruia din care uneori nu rămâi cu prea multe, dacă nu lucrezi în același domeniu. Impact Bucharest a fost o surpriză foarte plăcută din acest punct de vedere, pentru că a venit cu unele dintre cele mai importante femei din țară și din lume și cu niște formate dinamice de discuții informale în care ai avut la aceeași masă sportivi cu CEO, premieri cu experți tech și multe alte combinații interesante. Și nu au fost puși împreună doar de fază, ci au purtat dialoguri reale în care au preluat lecții unii de la alții.

Practic, a doua ediție Impact Bucharest mi-a reamintit de ce merg la conferințe: nu numai pentru networking, ci pentru surpriză, revelație, pentru momente în care cineva rupe tiparele. Și da: a fost unul dintre acele evenimente rare, în care femeile nu au fost doar prezențe simbolice, ci vectori de idei care schimbă ceea ce înseamnă leadership, business și viață: Michelle Obama, Simona Halep, Erin Meyer (profesor și autor), Ana Maria Borlovan (Uber), Ioana Ciocan (Art Safari) și multe alte femei care sunt reprezentative pe partea de leadership în domeniile lor.

Și n-au fost singurele. Impact Bucharest 2025 a adunat peste 2500 de participanţi şi mai mult de 200 de speakeri din România şi din străinătate. Conferinţa s-a dorit a fi mai mult decât un forum de idei: organizatorii au pus accent pe poveşti personale, pe vulnerabilitate, pe echilibrul între business și viaţă privată, pe diversitate în leadership. Uite câteva lecții învățate de mine pe acolo.

Michelle Obama m-a învățat că optimismul e un act de rezistență

Michelle Obama, fost prima Doamnă a SUA, a fost cap de afiș la Impact Bucharest 2025, în prima ei vizită oficială în România. Prezența ei a fost nu doar istorică, ci profund personală. A vorbit despre leadership, sindromul impostorului, rolurile multiple pe care femeile le duc zi de zi și despre ce înseamnă să rămâi întreagă într-o lume care te vrea într-un singur rol.

Unul dintre cele mai puternice mesaje ale ei a fost legat de perseverență și de atitudinea cu care alegi să rămâi în mijlocul haosului: „Rămâi încăpățânat de optimist.” Pentru Michelle Obama, acest tip de optimism nu e naiv, ci construit, cultivat, și ținut cu dinții în cele mai grele momente. A spus clar: „Îmi doresc ca liderii să fie atât de încăpățânați în optimismul lor, încât să doară.”

Într-o altă intervenție, a transmis un mesaj esențial pentru oricine se confruntă cu nesiguranță în carieră: „Dacă ești acolo, înseamnă că ți-ai câștigat locul.” E o replică simplă, dar devastator de clară pentru oricine s-a simțit vreodată ca un impostor într-un rol de conducere sau într-o sală plină de oameni influenți. Pentru Michelle Obama, a fi lider nu înseamnă să nu ai îndoieli, ci să nu te lași definit de ele.

Dar poate cel mai complet răspuns despre cum să reziști în vremuri grele l-a oferit atunci când a spus: „Pentru mine, să rămâi implicat, să rămâi prezent, să rămâi relevant, să fii de folos cuiva dincolo de tine însuți este o modalitate bună de a rămâne puternic și solid în perioadele dificile.”

Ce-am învățat eu de la ea? Că a fi lider nu înseamnă doar să reziști, ci să alegi cum reziști. Să rămâi implicat, prezent, de folos, chiar și când nu mai ai chef, când pare că nimic nu merge. Că poți fi vulnerabil și puternic în același timp. Și că vocea ta, fie că e auzită de o sală întreagă sau de un singur om, poate schimba ceva, dacă ți-o asumi.

Simona Halep m-a învățat ce înseamnă să rămâi autentic după ce ai atins vârful

Simona Halep a vorbit la Impact Bucharest 2025 nu ca sportivă activă, ci ca om care a încheiat un capitol important din viață și și-a asumat tranziția. Nu a venit cu imaginea perfecțiunii de pe teren, ci cu o candoare pe care o vezi mai rar în discursurile de business. A vorbit despre retragere, despre cum a trăit exclusiv pentru tenis și despre cât de greu a fost să-și regândească identitatea după.

CITAT „Faima nu a fost lucrul care m-a făcut să joc atât de mult timp. Îmi place să fiu mai discretă, asta mă face să mă simt mai confortabilă. Dar, bineînțeles, nu este ușor să iei o astfel de decizie. Îți trăiești viața… A fost toată viața mea până la retragere. Tot ce știam și tot ce făceam era doar tenisul.”

Pentru cineva obișnuit să fie definit de un singur lucru, performanța, recunoașterea faptului că „a fost tot ce știam” e o formă de curaj. Ce mi-a rămas mie din asta e ideea că succesul nu e complet dacă te dizolvă ca persoană. E nevoie, la un moment dat, să înveți cine ești și dincolo de carieră.

„Presiunea de a fi mereu extraordinar nu este ușoară. Dar este frumos să vezi că și copiii urmăresc cu adevărat ce ai realizat și sunt foarte mândră de asta.”

Halep nu a evitat ideea de responsabilitate. A vorbit despre greutatea de a fi mereu „extraordinar” și despre ce înseamnă să știi că ochii celor mici sunt pe tine. Mi-am dat seama că, indiferent de domeniu, impactul tău nu se măsoară doar în performanță, ci și în felul în care îl inspiri pe cel care vine după tine.

„Când pierzi un meci, simți că îți pierzi mințile, dar acorzi atenție lucrurilor pe care nu le-ai făcut bine în acel meci și a doua zi poți îmbunătăți.”

Asta a fost, pentru mine, poate cea mai importantă lecție: cum gestionezi pierderea. Nu cu negare, nu cu dramatism, ci cu luciditate. Dacă pierzi și ești dispus să te uiți sincer la ce n-a mers, înseamnă că ești pe drumul cel bun. Iar dacă după o victorie nu te oprești să savurezi prea mult, ci vrei să devii mai bun, înseamnă că nu te-ai pierdut pe drum.

Erin Meyer m-a învățat că leadershipul înseamnă să ieși din propria bulă

Erin Meyer, profesoară la INSEAD și autoarea cărților „The Culture Map” și „No Rules Rules”, este una dintre cele mai respectate voci din lume când vine vorba despre diversitate culturală în business și construirea de echipe performante. La Impact Bucharest, Meyer a ținut atât prezentare, cât a fost și participantă într-un panel despre inovație, viteză și flexibilitate în leadershipul modern.

Prezența ei a fost una dintre cele mai energizante ale evenimentului, chiar și pentru cineva obișnuit să vorbească pe marile scene ale lumii. „Un cuvânt pentru a descrie energia acestui eveniment ar fi: absolut incredibil. Să prezint în această dimineață acestui grup de oameni, care pur și simplu sunt plini de entuziasm și pasiune, e ceva nu am mai experimentat niciodată.” A spus asta cu zâmbetul pe buze, după ce ieșise din sală. Dar dincolo de atmosfera intensă, Erin mi-a livrat și unul dintre cele mai aplicabile răspunsuri la întrebarea „ce înseamnă, concret, să ai un impact pozitiv asupra lumii?”:

„Cred că cel mai important lucru ca să faci o schimbare pozitivă este să ieși din bula ta. Să începi să auzi ce fac alte companii la care nimeni din firma ta nici măcar nu s-a gândit. Să începi să citești cărți, să asculți discursuri, să afli ce fac oamenii în alte părți ale planetei. Ăsta e genul de lucru pe care îl facem aici, la această conferință.” E o lecție simplă, dar adesea uitată: dacă tot citești și discuți doar în cercurile familiare, nu ai cum să crești. Impactul real începe cu expunerea deliberată la ce e diferit.

Întrebată cum s-a simțit ca parte din această ediție a Impact Bucharest, răspunsul ei a fost clar și admirativ: „Este o adevărată plăcere să fac parte din această comunitate de oameni care produc schimbări. Să fiu alături de acești indivizi care s-au gândit la modalități incredibile de a face lucruri pe care nimeni altcineva nu le-a mai făcut. Datorită acestui lucru noi suntem avangarda gândirii de astăzi în management.”

În doar câteva minute de discurs, Meyer a pus în lumină o idee esențială: nu poți conduce cu adevărat o echipă, o organizație sau o industrie dacă ești prizonierul propriului context. Trebuie să ieși, să asculți, să înveți, să te pui în poziția de elev, chiar și după ce ai ajuns lider.

Alături de aceste nume mari, pe scena Impact Bucharest au urcat și alte femei cu roluri puternice în industrii diferite. Ana Maria Borlovan, general manager Uber România și CEE, a subliniat că mobilitatea nu este doar despre transport, ci despre calitatea vieții în orașe, ceea ce înseamnă să gândești infrastructura digitală și fizică la scară umană. În zona de tehnologie și cultură organizațională, Ramona Jurubiță, country managing partner KPMG România, a discutat despre etică și responsabilitate în consultanță, arătând că liderii de azi nu pot să ignore impactul deciziilor lor asupra comunităților. În zona academică și a politicilor publice, Oana Bogdan, arhitectă și antreprenoare, a vorbit despre cum creativitatea poate schimba nu doar un produs, ci întregi sisteme urbane. Fiecare a adus nu doar experiență, ci și o perspectivă feminină asupra felului în care businessul și societatea pot evolua împreună.

Per total, Impact Bucharest a fost un reminder că viitorul conferințelor și al leadershipului arată altfel atunci când femeile primesc un loc egal pe scenă, mai dinamic, mai personal și, cu toată sinceritatea, mai interesant.

Un material susținut de Impact Bucharest.

