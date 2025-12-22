Ce aparate oprim și ce să lăsăm în priză când plecăm de acasă în vacanța de iarnă / „Vampirii” care ne cresc factura fără să-i observăm și de ce să nu închidem centrala termică

Vacanța de iarnă este un moment bun să plecăm de acasă pentru câteva zile, poate chiar pentru mai multe săptămâni. Dar plecarea de acasă în această perioadă, care este una friguroasă, ridică întrebări legate de siguranța locuinței și de gestionarea consumului de energie. Specialiștii au făcut câteva calcule despre ce aparate ar trebui închise complet și ce ar trebui lăsat în priză, pentru a avea un echilibru între factură și siguranța locuinței.

Oprirea totală a aparatelor poate aduce economii, dar poate crea și riscuri, în timp ce lăsarea tuturor dispozitivelor conectate înseamnă costuri suplimentare inutile, spune o analiză realizată de site-ul despre-energie.ro, o platformă dezvoltată de companiile E.ON și Delgaz Grid.

Consumul în stand-by, cunoscut și sub numele de „consum-vampir”, reprezintă energia electrică pe care echipamentele electronice din casă o consumă atunci când sunt oprite, dar rămân conectate la priză. Deși pare nesemnificativ la nivelul unui singur aparat, acest consum se cumulează și poate reprezenta până la 6,3% din consumul anual de energie al unei gospodării.

Iată care sunt cele mai importante aparate cu consum în stand-by:

Televizoare smart: 1-5 W/oră

Sistemele audio și soundbar-uri: 2-3 W/oră

Console de gaming: 2-10 W/oră

Computere și laptopuri (inclusiv în sleep mode): 0,5-8 W/oră

Modem-uri și routere: 4-7 W/oră

Cuptoare cu microunde: 1,6-3 W/oră

Mașini de spălat și uscătoare: 0,4-1 W/oră

Cafetiere și aparate de bucătărie cu display: 1-2 W/oră

Încărcătoare (chiar și fără telefon conectat): 0,1-0,5 W/oră

Aparatele lăsate în stand-by consumă în medie 225 kWh pe an, ceea ce înseamnă aproximativ 135-180 lei pe an, la prețul actual al energiei electrice. Dacă suntem plecați două săptămâni în vacanța de iarnă, costul poate ajunge la 15-20 lei în această perioadă doar pentru consumul-vampir.

Ce echipamente trebuie să rămână neapărat pornite

Pe de altă parte, chiar dacă vrem să economisim energie, există aparate care nu trebuie oprite atunci când plecăm în vacanța de iarnă. Dar și acestea pot fi setate astfel încât consumul și costurile să fie optimizate.

Iată care sunt aceste aparate și de ce trebuie să rămână în priză:

Frigiderul și congelatorul. Acestea trebuie să rămână neapărat pornite pentru a conserva alimentele.

Înainte de plecarea de acasă, este bine să setăm temperatura la 3-4 grade Celsius pentru frigider și -15 până la -18 grade pentru congelator, să verificăm dacă aparatele funcționează corect și nu există gheață acumulată (care crește consumul cu până la 30%). Totodată, trebuie să curățăm partea din spate pentru a asigura o ventilație optimă și să aruncăm alimentele perisabile care ar putea expira în timpul absenței.

Sistemele de securitate și alarmă. Dacă avem un sistem de alarmă sau camere de supraveghere, acestea trebuie să rămână active pentru protecția locuinței.

Robinetele cu senzori anti-îngheț. Dacă avem astfel de sisteme instalate, acestea trebuie să rămână alimentate.

De asemenea, foarte important: centrala termică trebuie menținută și ea pornită pentru a preveni înghețarea instalațiilor și deteriorarea locuinței.

Temperatura optimă la care să lăsăm centrala termică

Setarea corectă a centralei termice este crucială pentru a preveni înghețarea instalațiilor, dar și pentru a economisi combustibil. Dacă plecăm pentru un timp scurt, de doar câteva zile, putem seta termostatul pe 10-12 grade, dar dacă lipsim mai mult, este bine să-l coborâm la 5-10 grade.

Majoritatea centralelor moderne au și un program special numit „vacanță”, „eco” sau „mod redus” care menține temperatura minimă necesară. Temperatura apei în calorifere poate fi reglată la 55-60 grade (față de 65-70 grade în utilizare normală).

Iată câteva riscuri dacă plecăm și închidem de tot centrala:

riscul de înghețare a conductelor de apă;

deteriorarea pompei de circulație și a supapelor prin lipsa de utilizare;

formarea de igrasie și mucegai din cauza temperaturii prea scăzute;

costul ridicat de reîncălzire a casei la întoarcere.

Dacă ai un termostat smart, poți controla temperatura de la distanță și poți începe reîncălzirea locuinței cu câteva ore înainte de întoarcere.

Checklist înainte de plecare

Pentru a pleca liniștiți în vacanță, iată un checklist pe care să-l urmăm pentru a ne asigura că, la sosirea înapoi acasă, totul va fi în regulă:

1. Verificări electrice și de siguranță:

verifică dacă toate aparatele neesențiale sunt debranșate din priză;

testează funcționarea sistemului de alarmă și a camerelor de supraveghere;

verifică starea siguranțelor electrice și a tabloului electric;

asigură-te că nu există prize sau prelungitoare supraîncărcate;

verifică că nu ai lăsat becuri aprinse în camere (doar cele programate pentru simulare prezență);

controlează dacă fierul de călcat, plita și alte aparate de electrice sunt oprite;

verifică să nu există materiale inflamabile lângă aparatele care asigură încălzirea.

2. Centrală termică și încălzire:

setează centrala pe modul vacanță (10-12°C) sau ajustează manual temperatura;

verifică presiunea apei în instalație (trebuie să fie între 1-1,5 bari);

asigură-te că termostatul funcționează corect;

verifică dacă există combustibil suficient (gaz sau combustibil solid);

lasă ușile interioare deschise pentru circulația uniformă a aerului.

3. Instalații sanitare:

închide robinetele exterioare și golește furtunurile;

izolează țevile expuse din spații neîncălzite;

verifică dacă nu există scurgeri la robinete sau țevi;

lasă ușile dulapurilor din bucătărie și baie deschise;

pentru absențe lungi, închide robinetul general de apă.

4. Frigider și congelator:

verifică temperatura setată (3-4°C pentru frigider, respectiv -15 până la -18°C pentru congelator);

elimină gheața acumulată;

consumă sau aruncă alimentele perisabile;

curăță partea din spate pentru ventilație optimă;

asigură-te că ușile se închid ermetic.

5. Dispozitive smart și monitorizare:

testează conexiunea la internet (router funcțional);

verifică aplicațiile smart home de pe telefon;

programează prize smart pentru iluminat simulat;

setează alertele de temperatură (dacă ai senzori smart);

verifică dacă ai acces remote la camerele de supraveghere.

6. Altele: