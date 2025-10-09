Ce au discutat Oana Țoiu și Marco Rubio la Washington. Anunțul Departamentului de stat american

Oana Țoiu s-a întâlnit cu Marco Rubio, la Washington, SUA, pe 8 octombrie 2025. FOTO: captură Youtube / U.S. Department of State

Consolidarea dialogului strategic dintre România și Statele Unite, alături de cooperarea în domeniul apărării, energiei și securității la frontieră, s-au numărat printre temele abordate miercuri, la Washington, de ministra de Externe Oana Țoiu și secretarul de stat Marco Rubio, potrivit Departamentului de Stat american.

„Secretarul de stat Marco Rubio s-a întâlnit miercuri cu ministra română de Externe, Oana Țoiu. Cei doi au discutat despre elemente ale dialogului strategic bilateral, inclusiv cooperarea consolidată în domeniile apărării, energiei și securității la frontieră”, a transmis Departamentul de Stat american într-un comunicat de presă.

Rubio a apreciat eforturile României de a-și respecta angajamentele privind cheltuielile de apărare și „rolul de furnizor de securitate la Marea Neagră”, se mai arată în comunicatul atribuit purtătorului adjunct principal de cuvânt, Tommy Pigott.

„De asemenea, secretarul de stat și ministra de Externe au discutat despre implicarea companiilor americane în proiectele românești din domeniul energiei nucleare civile și al gazelor naturale, precum și despre oportunități suplimentare de cooperare economică”, conchide Departamentul american de Stat.

Țoiu: „În acest moment, vorbim de o miză sporită”

Ministra Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, s-a întâlnit miercuri seară, la Washington, cu șeful diplomației americane, Marco Rubio. Oana Țoiu catalogat întâlnirea drept una „excelentă”.

„A fost o întâlnire excelentă pentru că atât pentru România, cât şi pentru Statele Unite ale Americii, parteneriatul nostru strategic este important, atât în partea de securitate, cât şi în proiectele comune pentru energie şi în legăturile umane, de fapt, care s-au dezvoltat pe fondul acestei încrederi construite de parteneriatul strategic. Este de altfel la treia oară când ne întâlnim. Ne-am întâlnit prima dată la Haga, la summit-ul NATO, şi apoi în formatul Naţiunilor Unite la New York, în formatul de lucru transatlantic”, a spus Oana Ţoiu, miercuri seară, la Antena 3, după întâlnirea cu Marco Rubio.

Țoiu a precizat că prezenţa SUA în România în format NATO are şi un efect de descurajare a unor potenţiale intruziuni, dar şi un efect de stabilitate în regiune şi în privinţa vecinilor ţării noastre, care nu sunt membri Alianței Nord-Atlantice sau ai Uniunii Europene.

„Am agreat împreună că este foarte important ca această prezenţă să continue şi rolul ei nu doar pentru România, ci şi pentru regiune, de fapt”, a declarat Ţoiu. Șefa diplomației române a adăugat că au discutat, în ceea ce priveşte apărarea, şi de „producţia care ţine de zona militară de armament şi de investiţii curente, dar şi oportunităţile de investiţii viitoare în România”.

Oana Ţoiu a fost întrebată și dacă se poate vorbi despre o prezenţă sporită a militarilor americani în România.

„În acest moment, vorbim de o miză sporită în ceea ce priveşte investiţiile şi în ceea ce priveşte dezvoltarea unor capabilităţi comune. Ei deja au luat această decizie pe care preşedintele Nicuşor Dan a şi anunţat-o în Parlament, de a creşte prezenţa în România, inclusiv ca un factor important pentru ei în strategia pe care o au faţă de Orientul Mijlociu. În ceea ce priveşte analiza posturii în Europa versus Indo-Pacific, aici or să aibă documentele oficiale cel mai probabil până la sfârşitul anului”, a afirmat Oana Ţoiu, citată de News.ro.

Când va avea loc întâlnirea dintre Donald Trump și Nicușor Dan

Oana Țoiu a mai spus că a discutat Marco Rubio și despre întâlnirea dintre preşedintele american Donald Trump şi omologul său român, Nicuşor Dan.

„Da, am discutat şi despre întâlnirea preşedinţilor şi aici suntem aliniaţi în ceea ce priveşte posibilitatea de a o avea în primul trimestru al anului următor”, a precizat șefa diplomației române.