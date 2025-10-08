ULTIMA ORĂ Șefa diplomației române, primită de Marco Rubio / Anunțul Oanei Țoiu după întâlnire: „În acest moment, vorbim de o miză sporită” – VIDEO

Ministra Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, s-a întâlnit miercuri seară, la Washington, cu șeful diplomației americane, Marco Rubio. Departamentul de stat al SUA a publicat imagini cu întâlnirea celor doi oficiali, iar apoi Oana Țoiu a oferit câteva detalii despre discuțiile purtate în timpul întrevederii, pe care a catalogat-o drept una „excelentă”.

Ea a precizat că prezenţa SUA în România în format NATO are şi un efect de descurajare a unor potenţiale intruziuni, dar şi un efect de stabilitate în regiune şi în privinţa vecinilor ţării noastre, care nu sunt membri Alianței Nord-Atlantice sau ai Uniunii Europene. „Am agreat împreună că este foarte important ca această prezenţă să continue şi rolul ei nu doar pentru România, ci şi pentru regiune, de fapt”, a declarat Ţoiu. Șefa diplomației române a adăugat că au discutat, în ceea ce priveşte apărarea, şi de „producţia care ţine de zona militară de armament şi de investiţii curente, dar şi oportunităţile de investiţii viitoare în România”.

„A fost o întâlnire excelentă pentru că atât pentru România, cât şi pentru Statele Unite ale Americii, parteneriatul nostru strategic este important, atât în partea de securitate, cât şi în proiectele comune pentru energie şi în legăturile umane, de fapt, care s-au dezvoltat pe fondul acestei încrederi construite de parteneriatul strategic. Este de altfel la treia oară când ne întâlnim. Ne-am întâlnit prima dată la Haga, la summit-ul NATO, şi apoi în formatul Naţiunilor Unite la New York, în formatul de lucru trans-atlantic”, a spus Oana Ţoiu, miercuri seară, la Antena 3, după întâlnirea cu Marco Rubio.

Ministra de Externe a precizat că au convenit faptul că prezenţa militarilor americani în România trebuie să continue.

„În acest moment, vorbim de o miză sporită în ceea ce priveşte investiţiile şi în ceea ce priveşte dezvoltarea unor capabilităţi comune. Ei deja au luat această decizie pe care preşedintele Nicuşor Dan a şi anunţat-o în Parlament, de a creşte prezenţa în România, inclusiv ca un factor important pentru ei în strategia pe care o au faţă de Orientul Mijlociu. În ceea ce priveşte analiza posturii în Europa versus Indo-Pacific, aici or să aibă documentele oficiale cel mai probabil până la sfârşitul anului”, a afirmat Oana Ţoiu, citată de News.ro.

Oana Ţoiu se află în SUA, unde a avut consultări politico-diplomatice cu secretarul de stat american, Marco Rubio. Este primul înalt oficial român care discută cu reprezentanţi de rang înalt ai administraţiei Trump. Marco Rubio este şi consilierul pentru securitate naţională al preşedintelui Donald Trump.

Conform agendei anunțate de MAE, ministrul român al Afacerilor Externe are programată la Washington și o întâlnire cu reprezentanți ai companiilor membre ale American – Romanian Business Council (AMRO).

Când va avea loc întâlnirea dintre Nicușor Trump și Nicușor Dan

Oana Țoiu a mai spus că a discutat Marco Rubio și despre întâlnirea dintre preşedintele american Donald Trump şi omologul său român, Nicuşor Dan.

„Da, am discutat şi despre întâlnirea preşedinţilor şi aici suntem aliniaţi în ceea ce priveşte posibilitatea de a o avea în primul trimestru al anului următor”, a precizat șefa diplomației române.

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, pe 15 septembrie, că vizita oficială în SUA va avea loc la începutul anului viitor. Dan va discuta cu oficialii americani despre securitate şi economie.

El a subliniat că îşi propune să vină cu rezultate concrete în urma vizitei din SUA.

„Am avut o conversaţie telefonică cu domnul Trump, imediat după ce am fost învestit. În acea conversaţie telefonică, domnia sa m-a invitat în SUA într-o vizită oficială. Această vizită oficială va avea loc, fără discuţie, cel mai probabil la începutul anului viitor. (…) Mai important decât să existe o vizită este conţinutul acestei vizite. România are, în momentul acesta două obiective mari care ţin de relaţia cu SUA. Unul este securitatea, celălalt este economia. În momentul în are vizita asta va avea loc, vreau să fiţi siguri că România se va duce cu toate propunerile care ţin de securitate, inclusiv de colaborare militară, inclusiv de militarii ameriani prezenţi în România. Dar mai ales cu propuneri concrete de colaborare economică”, spunea președintele Dan, la acel moment.

Cristian Diaconescu, fost consilier prezidențial pe securitate națională, a afirmat sâmbătă, la Digi24, că se lucrează pentru o întâlnire a președintelui Nicușor Dan cu omologul american Donald Trump, la Washington.

Diaconescu a subliniat că șeful statului își dorește ca această vizită să fie una de substanță, nu una de imagine.

„Ce înseamnă asta? Înseamnă ca în dialogul bilateral să se stabilească la cel mai înalt nivel o agendă, un roadmap, un parcurs și un pachet de înțelegeri. Vreau să vă spun că acest tip de atitudine a funcționat inclusiv acum două-trei zile, în întâlnirea Donald Trump – Regele Charles”, a spus Diaconescu.

În declarațiile făcute la București, înaintea deplasării în SUA, șefa diplomației române a spus că unul dintre scopurile vizitei sale la Washington este pregătirea unei vizite a președintelui Nicușor Dan la Casa Albă.