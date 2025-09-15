Ce au fost nevoiți să facă rușii la a doua cea mai mare rafinărie de petrol, după ce a fost lovită de dronele Kievului

Una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia - Kirishi, din regiunea Leningrad -, cuprinsă de flăcări după un atac ucrainean, pe 14 septembrie 2025. FOTO: Not supplied / WillWest News / Profimedia

Una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia, situată în orașul Kirishi din nord-vestul țării, a oprit o unitate-cheie de procesare în urma atacului cu drone ucrainene efectuat în weekend, au declarat luni două surse din industrie pentru agenția de presă Reuters.

Ucraina și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice a Rusiei în încercarea de a afecta eforturile de război ale Moscovei, în contextul în care negocierile pentru încheierea conflictului dintre cele două țări au ajuns într-un impas.

Oficialii ruși au declarat că uzina Kirishinefteorgsintez a Surgutneftegaz, una dintre cele mai importante două rafinării din Rusia, s-a numărat printre țintele atacate duminică de dronele ucrainene.

Alexander Drozdenko, guvernatorul regiunii Leningrad, a afirmat că trei drone au fost distruse în zona Kirishi și că incendiul provocat de căderea resturilor a fost stins. El a precizat că nicio persoană nu a fost rănită.

Surgutneftegaz nu a răspuns imediat la solicitarea Reuters de a transmite un punct de vedere.

Două surse care au vorbit sub protecția anonimatului, din cauza situației sensibile, au spus că o unitate a fabricii a fost oprită în urma incendiului provocat de drone.

Unitatea oprită reprezintă aproape 40% din capacitatea totală de procesare a fabricii, de aproximativ 20 de milioane de tone metrice pe an, sau 400.000 de barili pe zi.

Sursele au precizat că un cuptor de ardere al unității și alte echipamente au fost avariate, adăugând că reparațiile ar putea dura aproximativ o lună.

Conform acelorași surse, rafinăria va crește operațiunile la secțiunile care încă funcționează cu până la 20% pentru a compensa unitatea avariată și care a fost scoasă din funcțiune, ceea ce îi va permite să mențină volumele de procesare la aproximativ 75% din capacitatea nominală.

Potrivit surselor din industrie, Kinef a prelucrat 17,5 milioane de tone de petrol în 2024, ceea ce a reprezentat 6,6% din volumul total de rafinare a petrolului din Rusia.

A produs 2 milioane de tone de benzină, 7,1 milioane de tone de motorină, 6,1 milioane de tone de păcură și 600.000 de tone de bitum.