Doi bărbaţi albanezi au fost aduşi miercuri în faţa instanţei britanice, acuzaţi că au pătruns prin efracţie în reşedinţa de la ţară a prinţilor de Wales după ce au escaladat un burlan şi au furat şase perechi de butoni şi un ceas.

Mirgen Doku, în vârstă de 34 de ani, şi Arilen Ndoci, în vârstă de 32 de ani, au compărut la Tribunalul din Norwich, fiind acuzaţi de furt şi pătrundere neautorizată într-un perimetru protejat, în urma incidentului petrecut luni la Anmer Hall, o reşedinţă rurală de pe domeniul regal Sandringham din comitatul Norfolk, în estul Angliei, relatează agențiile Reuters și Agerpres.

Anmer Hall, o reşedinţă cu 10 dormitoare, oferită cuplului William-Kate de regretata regină Elisabeta a II-a drept cadou de nuntă în 2011 şi folosită de aceştia pentru vacanţe şi scurte sejururi, era nelocuită în momentul jafului.

Reședința Anmer Hall din Norfolk. Foto: Paul Marriott / imago stock&people / Profimedia

Procurorul John Cooper a declarat că Doku şi Ndoci, împreună cu un al treilea suspect, care nu a fost încă arestat, au declanşat senzorii de mişcare din exteriorul reşedinţei Anmer Hall, luni, cu puţin timp înainte de ora locală 18:00.

Suspecţii ar fi urcat pe un burlan şi au pătruns într-un dressing din Anmer Hall, de unde au sustras un ceas şi şase perechi de butoni, inclusiv o pereche despre care judecătorul Matthew Bone a spus că erau „butonii ducelui de Edinburgh”.

Doku şi Ndoci au încercat să fugă, dar au fost localizaţi cu ajutorul unui angajat de pe domeniul Sandringham, care efectua „o patrulă pentru monitorizarea iepurilor” folosind un dispozitiv de observare termică, a precizat procurorul.

Cei doi inculpaţi au fost găsiţi în cele din urmă luni, în jurul orei locale 19:15, într-o zonă împădurită din apropiere. Ei erau desculţi şi au fost arestaţi.

Procesul lor a fost amânat până săptămâna viitoare, pentru ca procurorii să solicite permisiunea Procurorului General al Regatului Unit în legătură cu acuzaţia de pătrundere ilegală într-un perimetru protejat.

Niciunul dintre inculpaţi nu a fost pus să pledeze cu privire la acuzaţii, ei fiind plasaţi în arest preventiv până la audierea de săptămâna viitoare.

Biroul de presă de la Palatul Kensington a precizat marţi că „nu comentează subiectele legate de securitatea” cuplului princiar.