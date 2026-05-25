Ce au găsit autoritățile la Sintești după descinderile de luni. Amenzi de aproape 700.000 lei

Garda Naţională de Mediu, împreună cu Poliţia Română şi Jandarmeria Română, a desfăşurat luni controale de amploare, fiind verificate reţelele implicate în depozitarea, incendierea şi valorificarea ilegală a deşeurilor în localitatea Sinteşti, judeţul Ilfov, şi în zonele adiacente. În total, s-au dat amenzi de aproape 700.000 de lei şi s-au confiscat 136 de tone de deşeuri. De asemenea, au fost formulate două plângeri penale, potrivit News.ro.

HotNews a publicat recent un interviu cu ministra Mediului, Diana Buzoianu. A fost întrebată de ce nu face nimic contra deșeurilor de la Sintești, care otrăvesc aerul din București,

Buzoianu a spus: „S-au făcut 369 de plângeri în anul 2025 doar pe Sintești”, însă dosarele nu înaintează. De aceea e vitală reforma în justiție, spune Buzoianu.

Zeci de forțe de ordine au descins luni dimineața lângă București, în localitatea Sinteşti, judeţul Ilfov, precum şi la adresele a 5 centre REMAT. „Una dintre cele mai mari acţiuni de control” din ultimii ani susțin autoritățile.

„Zona a fost monitorizata de autorităţi încă de la începutul anului, iar de peste o lună, comisarii Gărzii Naţionale de Mediu au monitorizat permanent zona cu ajutorul dronelor din dotare, acumulând 65 de ore de zbor şi documentând traseele de transport ale deşeurilor, zonele de depozitare ilegală, activităţile de incendiere şi circuitele prin care materialele rezultate erau valorificate ulterior. Cu ajutorul coordonatelor stabilite din dronă şi al informaţiilor furnizate prin protocoalele de colaborare încheiate cu ANCPI, Poliţia Română şi DRPCIV, au fost identificaţi proprietarii terenurilor şi ai autovehiculelor implicate în activităţile ilegale”, anunţă, luni seară, Garda Naţională de Mediu.

Instituţia precizează că, în urma monitorizării, s-au dispus măsuri înainte de deschiderile de luni, respectiv 10 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 60.000 lei aplicate proprietarilor terenurilor pe care au fost identificate depozitări ilegale de deşeuri, o amendă de 45.000 lei aplicată Primăriei Vidra pentru neluarea măsurilor de salubrizare a 19 terenuri şi o sesizare penală pentru îngropare ilegală de deşeuri.

În urma controalelor desfăşurate luni au fost aplicate alte 10 amenzi contravenţionale în valoare totală de 555.000 lei şi a fost întocmită o nouă sesizare penală pentru incendiere ilegală de deşeuri.

Comisarii au confiscat:

24 tone de aluminiu, estimate la aproximativ 216.000 lei;

10 tone de cupru, estimate la aproximativ 520.000 lei;

1 tonă de materiale metalice, estimate la aproximativ 1.150 lei;

6 tone de baterii şi acumulatori auto, estimate la aproximativ 16.800 lei.

De asemenea, au fost indisponibilizate în vederea confiscării 31 de autovehicule încărcate cu materiale provenite din activităţi ilegale:

51 tone de cupru, estimate la aproximativ 2.652.000 lei;

40 tone de aluminiu, estimate la aproximativ 360.000 lei;

10 tone de alamă, estimate la aproximativ 280.000 lei.

„Garda Naţională de Mediu împreună cu instituţiile cheie din MAI au controlat inclusiv actele pe care proprietarii de utilaje transport materiale feroase le-au produs, prin verificări la sursă. Avem suspiciuni întemeiate de folosire a actelor false, motiv pentru care vom înainta noi sesizări penale. Sinteşti rămâne una dintre cele mai problematice zone din proximitatea Capitalei în ceea ce priveşte incendiile provocate pentru recuperarea metalelor şi gestionarea ilegală a deşeurilor”, mai arată oficialii Gărzii de Mediu.