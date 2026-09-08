Ce audiență a făcut Cătălin Măruţă în prima lui emisiune la Antena 1

Cătălin Măruţă a luat oficial startul la pupitrul emisiunii „Furnicuţele” de pe Antena 1. Câţi români s-au uitat?

În prima ediție a emisiunii Furnicuţele cu Măruţă prezentator, difuzată luni, 7 septembrie, show-ul a înregistrat audiențe asemănătoare cu cele avute pe vremea când prezentatoare era Denise Rifai. Potrivit Pagina de media, locurile ocupate în top de Furnicuţe pe toată media emisiunii au fost aproape aceleași.

De exemplu, prima prezenţă a lui Măruţă ca realizator la Antena 1 a avut o medie de aproape 400.000 de români în fiecare minut. Cu această audienţă, a fost pe locul al treilea, după Pro TV şi Kanal D (cu „Casa iubirii”).

Şi pe celelalte segmente, poziţia în clasament cu Măruţă a fost la fel cu locul avut de „Furnicuţe” cu Rifai prezentatoare.

Ce a fost diferit?

Pe publicul comercial al Antenei 1 (21-54 de ani, urban), „Furnicuţele” (locul doi) s-a apropiat pe durata întregii emisiuni de Pro TV. Fostul loc de muncă al lui Cătălin Măruţă a avut doar 8.000 de telespectatori în plus pe acest segment de audienţă.

Dacă analizăm pe ore, pe publicul comercial Furnicuţele cu Cătălin Măruţă au reuşit să treacă peste Pro TV (tot la mică diferenţă) în cea de-a doua oră, când s-a intersectat cu „Batem Palma” (107.000 telespectatori Antena 1 şi 100.000 Pro TV).

Care au fost audienţele posturilor TV pe intervalul primei emisiuni Furnicuţele cu Cătălin Măruţă:

Pro TV a fost cea mai urmărită televiziune pe intervalul Furnicuţelor, cu o medie de peste jumătate de milion de români, cu Ştirile de la ora 17.00 şi apoi cu Batem Palma pe post.

Topul este completat de Kanal D, cu Casa iubirii (emisiune care are momente în care şi conduce topul la nivelul întregii ţări).

Cu Cătălin Măruţă la Furnicuţe, Antena 1 s-a apropiat de 400.000 de telespectatori şi o cotă de piaţă de aproape 13 procente.

Vezi restul audienţelor pe Paginademedia.ro.

Cătălin Măruță a realizat timp de 18 de ani, până în februarie acest an, o emisiune la Pro TV. Formatul emisiunii „La Măruță” a fost unul dintre cele mai longevive ale postului generalist de televiziune. După despărțirea de ProTV și după o perioadă de pauză, el a revenit cu un nou contract, de data aceasta la Antena 1.

Cătălin Măruță s-a alăturat trustului fondat de Dan Voiculescu pentru a prezenta emisiunea „Furnicuțele”, pe care o realizase până acum Denise Rifai. Sezonul doi al emisiunii „Furnicuţele” de la Antena 1 a început luni, 7 septembrie 2026.