Ce avere are Adrian Veștea, noul premier desemnat

Adrian Veștea, care este membru PNL de 30 de ani, deține mai mule terenuri care însumează 67.000 de metri pătrați, proprietăți imobiliare și economii în lei și euro în conturi bancare, dar și titluri de stat, potrivit celei mai recente declarații de avere depusă în decembrie 2024.

Adrian Veștea are o lungă activitate în administrația publică, fiind președinte al Consiliului Județean Brașov, fost ministru al Dezvoltării în Guvernul Ciolacu și actual prim-vicepreședinte la nivel central. El a fost, de asemenea, primarul Râșnovului.

Liberalul a fost desemnat duminică dimineață pentru formarea unui nou Guvern de către președintele Nicușor Dan, după ce europarlamentarul Eugen Tomac și-a depus mandatul.

Patrimoniul imobiliar al lui Veștea este concentrat în judeţul Braşov. Deţine mai multe terenuri în Râșnov cu suprafeţe diferite, dintre care cele mai importante sunt un teren intravilan de 8.000 mp (2003) şi două terenuri agricole substanţiale: unul de 10.000 mp (2003) şi un altul de 24.513 mp (moştenit în 2012). În 2023, a moştenit încă un teren agricol de 17.881 mp. De asemenea, are în proprietate un teren forestier de 5.850 mp.

La capitolul imobile, Veștea a declarat o casă de locuit de 570 mp în Râșnov, un apartament de 51 mp în Brașov și o casă de vacanță de aproape 279 mp, tot în Râșnov, construită în 2024.

În ceea ce privește bunurile mobile, șeful CJ Brașov deține un autoturism Volkswagen Tiguan fabricat în 2017.

Activele financiare declarate includ conturi și depozite bancare în lei, euro și dolari. În conturile familiei se regăsesc aproximativ 276.000 de lei, peste 30.000 de euro și aproape 20.000 de dolari. De asemenea, Adrian Veștea deține titluri de stat în valoare de 200.000 de lei.

În declarația de avere, Veștea nu consemnat credite, ipoteci sau alte datorii care să depășească pragul legal de raportare. Dar a raportat un împrumut de 150.000 către PNL, contribuție pentru campania electorală în declarația din iunie 2024, însă acesta nu s-a mai regăsit în declarația din decembrie.

În ultimul an fiscal declarat, 2023, Veștea a obținut venituri de aproape 320.000 de lei din funcțiile publice. El a încasat 106.886 de lei ca președinte al Consiliului Județean Brașov, 83.683 de lei din funcția de ministru al Dezvoltării și 128.958 de lei pentru activitatea de la EXIM Banca Românească SA, în calitate de membru al Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări (CIFGA).

Soția sa, Anca Daniela Veștea, consilier superior în cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Brașov, a declarat venituri salariale de 82.168 de lei, la care se adaugă venituri din dobânzi și chirii.

Soții Veștea au obţinut câte 11.121 lei din închirierea unor proprietăţi şi aproximativ 13.700 lei din dobânzi bancare. Copiii familiei au încasat alocaţii, burse şcolare şi sume din programul Centenar Junior.