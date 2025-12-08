Ce avere are Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei. El a condus Sectorul 6 timp de cinci ani

Ciprian Ciucu a devenit primarul general al Bucureștiului, după ce a fost votat de peste 36% din bucureșteni. Edilul în vârstă de 47 de ani conduce sectorul 6 din 2020, fiind reales în funcție, în iunie 2024, cu 73%. Care este CV-ul lui Ciprian Ciucu și ce avere are noul primar al Capitalei?

Ciprian Ciucu este licențiat în științe politice la SNSPA (1996-2000), dar are și un master în Politici Publice şi Integrare Europeană tot la facultatea de Științe Politice (2000-2001).

Înainte să devină primar la Sectorul 6, Ciprian Ciucu a fost a fost timp de aproape un an președintele Agenției Naționale a Funcționarilor publici (decembrie 2019 – octombrie 2020).

În 2000, el a lucrat la departamentul de Relații Publice al Președinției, unde, timp de un an a fost responsabil de relațiile cu presă și redactarea comunicatelor de presă.

Ulterior, a avut mai multe funcții atât în sectorul privat, precum și în cadrul unor ONG-uri, arată CV-ul lui Ciprian Ciucu, publicat pe site-ul Primăriei Sectorului 6.

În 2020, el a fost ales primar al Sectorului 6.

Ulterior, Ciprian Ciucu, devenit acum primarul Capitalei, a condus PNL Bucureşti și în perioada iulie 2021-februarie 2023 și a fost unul dintre contestatarii alianței PNL-PSD de la guvernare.

În noiembrie 2024, Ciprian Ciucu a devenit prim-vicepreședinte PNL, după ce Ilie Bolojan a preluat șefia interimară a partidului. În iunie 2024, el a fost reales primar al Sectorului 6, cu 73% din voturi.

Averea lui Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei

Ciprian Ciucu are două terenuri, arată declarația sa de avere. El are un teren în județul Argeș, de 5047 de metri pătrați, și unul în Ilfov, de 500 de metri pătrați.

Ciprian Ciucu mai are și două apartamente în București. Unul pe care îl are din 2004, cu o suprafață de 34 metri pătrați, precum și unul din 2010 – cu o suprafață de 61 de metri pătrați.

Noul primar al Capitalei mai are și o mașină Renault, din 2023.

Potrivit declarației de avere, candidatul PNL are, alături de soția sa, aproximativ 60.000 de euro în 9 conturi bancare, depozite, fonduri de investiții sau fonduri private de pensii.

Totodată, Ciprian Ciucu și soția au două credite, de 46.303 euro, respectiv 75.200 de lei.

Potrivit documentului citat, Ciprian Ciucu a obținut pe parcursul anului 2024 un salariu de 232.192 de lei pentru postul de primar al Sectorului 6 și a mai încasat aproximativ 1.500 de euro din chirii.