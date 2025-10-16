Ce avertisment a transmis liderul de la Kremlin în privința rachetelor Tomahawk. Anunțul Kremlinului după convorbirea Putin-Trump

Șeful diplomației americane, Marco Rubio, și ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, vor discuta în zilele următoare pentru a pregăti noul summit dintre președinții Donald Trump și Vladimir Putin, a anunțat joi un consilier al Kremlinului, după convorbirea telefonică dintre cei doi lideri, potrivit Reuters.

Oficialul Kremlinului, Iuri Ușakov, a declarat că data summitului, neprecizată de Trump, va depinde de modul în care vor avansa pregătirile.

Ușakov a făcut aceste declarații în cadrul unei conferințe de presă pe subiectul convorbirii telefonice dintre Putin și Trump, a opta din acest an, care, potrivit consilierului de la Kremlin, a avut loc la inițiativa Moscovei.

El a mai spus că Trump a propus Budapesta ca loc de desfășurare a summitului și că Putin a fost imediat de acord.

Declarația lui Ușakov a subliniat clar că Putin i-a reiterat lui Trump poziția sa de lungă durată cu privire la starea războiului din Ucraina, spunând că trupele ruse au inițiativa strategică de-a lungul întregii linii de front.

De asemenea, Ușakov a precizat că cei doi lideri au discutat și despre posibila livrare de rachete de croazieră Tomahawk din partea Statelor Unite către Ucraina, pe care președintele Volodimir Zelenski a solicitat-o intens în ultima perioadă.

„Vladimir Putin și-a reiterat teza că rachetele Tomahawk nu vor schimba situația pe câmpul de luptă, dar vor cauza daune semnificative relațiilor dintre țările noastre, fără a mai menționa daunele aduse perspectivelor unei rezolvări pașnice” a conflictului, a mai declarat Ușakov în fața reporterilor.

Totodată, Trump i-a transmis lui Putin că va ține cont de ceea ce a spus liderul rus în timpul acestei convorbiri telefonice, atunci când se va întâlni vineri cu Zelenski la Washington, la Casa Albă, conform consilierului de la Kremlin.

Nu în ultimul rând, Ușakov a spus că Trump a vorbit despre potențialul enorm de cooperare economică între Statele Unite și Rusia odată ce războiul din Ucraina se va încheia.

Trump a anunțat „mari progrese”

Președintele american Donald Trump a anunțat joi că „au fost făcute mari progrese” în urma discuției de joi după-amiază cu omologul său rus Vladimir Putin și că va avea cu acesta o întâlnire în capitala ungară Budapesta, la o dată pe care însă nu a menționat-o.

„Am decis ca o întâlnire a consilierilor noștri de nivel înalt să aibă loc săptămâna viitoare. Primele întâlniri vor fi conduse de secretarul de stat Marco Rubio, urmând să fie desemnate și alte persoane. Locația urmează să fie aleasă. Apoi, președintele Putin și cu mine ne vom întâlni într-o locație deja convenită, Budapesta, în Ungaria, pentru a vedea dacă putem pune capăt acestui război «rușinos» dintre Rusia și Ucraina”, a scris președintele american, într-un mesaj publicat pe rețeaua sa de socializare, Truth Social.

„Președintele Zelenski și cu mine ne vom întâlni mâine, în Biroul Oval, unde vom discuta despre conversația mea cu președintele Putin și multe altele. Cred că s-au înregistrat progrese mari în urma conversației telefonice de astăzi”, a mai scris liderul de la Casa Albă, fără a da detalii despre conținutul discuției, pe care a descris-o drept „foarte productivă”.

Convorbirea Trump-Putin, descrisă într-o declarație a Casei Albe de asemenea drept „bună și productivă”, a avut loc în ajunul vizitei pe care o va efectua vineri la Washington președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care dorește să obțină din partea lui Trump sprijin militar sporit în războiul cu Rusia, în special rachetele de croazieră Tomahawk, cu rază lungă de acțiune, notează AFP.

Casa Albă a anunțat, prin purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt , citată de CNN, că discuția telefonică dintre cei doi șefi de stat a durat „mai mult de două ore”. Alte detalii vor fi furnizate mai târziu, a precizat Leavitt. „Tocmai am vorbit cu președintele, secretarul de stat și vicepreședintele, și a fost o convorbire foarte bună și productivă. A durat mai mult de două ore”, le-a spus ea reporterilor.

Anterior, liderul de la Kremlin avertizase SUA că transferul unor rachete Tomahawk către Ucraina ar afecta iremediabil relațiile ruso-americane și a menționat că aceste de rachete cerute de Kiev pentru a lovi în profunzimea teritoriului rus nu pot fi operate de armata ucraineană fără asistență americană.

Președintele american a sugerat recent posibilitatea de a furniza Ucrainei rachete de croazieră Tomahawk, în cazul în care Rusia nu își schimbă radical poziția în cadrul negocierilor. Subiectul rachetelor Tomahawk nu a fost inclus în comunicatul liderul american referitor la convorbirea telefonică cu Putin, remarcă CNN.

Zelenski a declarat anterior unui grup de jurnaliști din Kiev că principalele subiecte ale discuției sale cu Trump de vineri, de la Casa Albă, vor include „apărarea aeriană și posibilitățile noastre de a exercita presiune asupra Rusiei cu rachete cu rază lungă de acțiune”.