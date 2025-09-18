Ce caută copiii de 12 ani la cafenele? Moda care-i privează de somn le dă peste cap sănătatea și îi lasă fără bani de buzunar

Îi vedem dimineața, mergând spre școală, cu ghiozdanul în spate și un pahar de cafea în mână. La prânz, după școală, umplu terasele. La fel, cu cafelele în față. E trend? E joacă de-a adultul? Puțin din amândouă. „Cafeaua” e peste tot: în pahare to-go, în „băuturile de sezon” de pe rețelele sociale, în rețetele „personalizate” care maschează cofeina sub mult zahăr. O cafea pe zi poate consuma peste 200 de lei pe lună. Însă, mai scumpă decât nota de plată este nota medicală: sub 12 ani, cofeina e total interzisă, iar adolescenții au voie să bea maximum 100 mg/zi și zero energizante. Altfel, cresc riscurile de insomnie, anxietate, palpitații și randament școlar slab.

În oraș, „o cafea mică” ajunge ușor să coste: 7-15 lei la lanțuri ieftine (ex. 5 to go), 11-14 lei la McCafé și peste 30 de lei în cafenele cu pretenții. Un pahar în fiecare zi de școală înseamnă aproximativ 220–500 lei/lună. Pentru copii și preadolescenți cofeina vine cu riscuri reale: somn mai puțin și mai superficial, anxietate, palpitații, tensiune oscilantă, interferență cu absorbția fierului și, rar, aritmii.

„Da´ ce-i face cafeaua atât de rău? Că, doar, e cafea…”

Ce face cofeina în corpul unui copil? Și de ce riscurile sunt mai mari decât la adulți? Cofeina stimulează sistemul nervos central, crește temporar vigilența și scurtează timpul de reacție. Asta la adulți. La copii, același mecanism este amplificat: masa corporală e mai mică, metabolismul diferă, iar creierul e în plin proces de maturizare. Rezultatul? Doze care la adulți par „mici” pot însemna la preadolescenți iritabilitate, anxietate, tremor fin, dureri de burtă, cefalee, puls accelerat și, mai ales, somn fragmentat.

Studiile pe adolescenți au arătat că în urma consumului zilnic de cofeină, adolescenții adorm mai târziu, au un somn mai greu (nu profund, ceea ce îi face să se trezească de mai multe ori peste noapte) și li se dă peste cap „ceasul intern”. Asta se vede a doua zi: memorie mai slabă, atenție redusă și iritabilitate. Somnul e, practic, „vitamina” zilnică a școlarului.

