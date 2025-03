Ce cere Dorinel Munteanu de la noii săi elevi de la Sepsi Sf. Gheorghe: „Începem un nou capitol acum”

Respect și determinare sunt cele două solicitări pe care antrenorul Dorinel Munteanu le are pentru fotbaliștii de la Sepsi Sf.Gheorge, echipă cu care a semnat în această săptămână, potrivit unui interviu acordat presei maghiare.

„De obicei nu mă prezint în fața jucătorilor ca membru al Generației de Aur a României, dar nu ascund că am o experiență solidă atât ca fotbalist, cât și ca antrenor. Vreau să văd respect și determinare din partea jucătorilor mei. Începem un nou capitol acum la Sepsi și consider că am un lot care își poate atinge obiectivul. Poate că un blocaj mental a dus la această serie negativă de rezultate, dar voi încerca să elimin această problemă. Cu siguranță avem multă treabă, însă mă bucur că am această oportunitate”, a declarat Dorinel Munteanu, potrivit nemzetisport.hu, citat de GSP.

Dorinel Munteanu (56 de ani) este noul antrenor principal al echipei Sepsi Sfântu Gheorghe.

După trei luni și jumătate, Munteanu revine pe banca unei echipe din prima ligă a României. Tehnicianul are ca obiectiv calificarea în barajul pentru cupele europene.

Ultima dată, Dorinel Munteanu a fost antrenorul echipei Oțelul Galați, iar de-a lungul carierei sale a mai condus formațiile CFR Cluj, FC Argeș, FC Vaslui, U Cluj, FCSB, FC Dinamo, Mordovia Saransk, Kuban Krasnodar, Qabala, Astra Giurgiu, Zakho, Concordia Chiajna și CSM Reșița.