Ce cumpără frații Pavăl (Dedeman). Cât de mare e rețeaua Carrefour în România și ce profit a făcut în 2024

Grupul francez a anunțat joi că își vinde rețeaua de magazine din România contra sumei de 823 de milioane de euro.

Potrivit unui comunicat de presă al grupului francez, finalizarea tranzacției către frații Pavăl ar urma să aibă loc cea de-a doua parte a anului și „este condiționată de obținerea aprobărilor necesare din partea autorităților competente”.

Potrivit datelor companiei, Carrefour operează în România o rețea multi-format de 478 de unități comerciale, incluzând 55 de hipermarketuri, 191 de supermarketuri, 202 magazine de proximitate și 30 de magazine de tip discount. Grupul francez a înregistrat vânzări brute (TTC) de aproximativ 3,2 miliarde de euro în 2024 și estimat 2025, reprezentând circa 3,5% din vânzările totale ale Grupului.

La nivel global Carrefour are o rețea de 15.000 de magazine în peste 40 de țări, În 2024, Carrefour a generat venituri de 94,6 miliarde de euro. Rețeaua de magazine integrate are peste 300.000 de angajați,

Profit de 11 milioane de euro în 2024

Carrefour România a înregistrat în 2024 un profit de 52.475.186 lei, adică puțin peste 11 milioane de euro și avea mai mult de 10.000 de angajați, potrivit datelor de pe site-ul Ministerului de Finanțe.