BREAKING. Frații Pavăl (Dedeman) la un pas să cumpere Carrefour România. Anunțul oficial al companiei franceze include și prețul de vânzare

Compania franceză Carrefour anunță, joi, că a intrat în negocieri exclusive pentru a vinde operațiunile din România către Pavăl Holding, grup controlat de antreprenorii băcăuani Adrian și Dragoș Pavăl, patronii lanțului de magazine Dedeman, potrivit Startupcafe.ro.

Carrefour se pregătea din octombrie 2025 să vândă magazinele din România, după 24 de ani de la intrarea pe piață.

Într-un comunicat transmis joi, compania franceză Carrefour spune că tranzacția este parte a procesului de revizuire strategică inițiat de grupul francez la începutul anului 2025. Prețul se bazează pe o evaluare a companiei de aproximativ 823 milioane de euro.

Pavăl Holding este vehiculul de investiții al familiei Pavăl, unii dintre cei mai importanți antreprenori români și proprietarii Dedeman, liderul pieței de retail de bricolaj din România și una dintre cele mai de succes companii antreprenoriale locale.

Carrefour România operează o rețea multi-format de 478 de unități comerciale, incluzând 55 de hipermarketuri, 191 de supermarketuri, 202 magazine de proximitate și 30 de magazine de tip discount, și a înregistrat vânzări brute (TTC) de aproximativ 3,2 miliarde de euro în 2024 și estimat 2025, reprezentând circa 3,5% din vânzările totale ale Grupului.

Finalizarea tranzacției este condiționată de obținerea aprobărilor necesare din partea autorităților competente și este preconizată pentru semestrul al doilea al anului 2026.