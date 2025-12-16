Ce efect a avut luna de campanie electorală a Ancăi Alexandrescu asupra audienței Realității Plus. Surprize în clasamentul televiziunilor de știri

Postul de știri controlat de familia omului de afaceri Maricel Păcuraru a scăzut cel mai mult în luna noiembrie, arată datele publicate de PaginadeMedia. Este luna în care vedete stației s-a aflat în cursă pentru Primăria Capitalei. Și nu a fost departe să o câștige.

La capitolul ştiri, postul controlat de Sebastian Ghiță, România TV, și-a menţinut poziţia de lider la nivel naţional şi în mediul urban, cu cifre în creştere, scrie sursa citată. De remarcat însă că pe publicul tânăr, postul este depăşit de Realitatea Plus.

Această televiziune însă a intrat pe un trend descendent, înregistrând a doua cea mai mare scădere de audienţă dintre toate televiziunile, nu doar cele de știri. Prima pe lista scăderilor este Pro TV.

În același timp, Antena 3 CNN este pe locul 3, la mare distanță de Digi24 și cu o audiență de patru ori mai mare decât B1 TV.

Postul de știri deținut de Adrian Sârbu a avut o audiență medie națională de 1.800 de oameni.

Ce audiențe au avugt posturile de ştiri la nivel național, potrivit datelor PaginadeMedia:

România TV: 324.000 (+17.500)

Realitatea Plus: 190.000 (-23.000)

Antena 3 CNN: 177.000 (-7.600)

Digi 24: 75.000 (-5.500)

B1 TV: 46.000 (-4.000)

TVR Info: 13.100 (-1.400)

Euronews România: 4.600 (-400)

Prima News: 2.500 (-60)

Aleph News: 1.800 (+410)

Aceeași ierarhie se păstrează și în topul audiențelor la orașe, în timp ce pe publicul comercial urban, cu vârsta între 21-54 de ani, Realitatea Plus depășește România TV.

Noiembrie, lună de campanie electorală pentru Anca Alexandrescu

Anca Alexandrescu s-a clasat a doua în cursa pentru Primăria Capitalei, alegerile fiind câștigate de Ciprian Ciucu. Creditată în unele sondaje chiar pe primul loc la un moment dat, Alexandrescu (independentă, susținută de AUR) a obținut 128.405 de voturi, adică 21.94%. În această perioadă, Anca Alexandrescu nu a mai moderat emisiunea de prime time a postului Realitatea Plus. S-a întors însă după pierderea alegerilor.