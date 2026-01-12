Ce efecte va avea Acordul UE-Mercosur asupra României? Consilier prezidențial: „Există un domeniu unde firmele românești sunt foarte competitive”

Schimburile comerciale ale României cu țările din Mercosur (Brazilia, Argentina, Uruguay și Paraguay) sunt foarte mici în acest moment, dar un domeniu important unde firmele românești își pot crește exporturile îl reprezintă serviciile, susține consilierul prezidențial pe politici economice Radu Burnete, într-un discuție cu HotNews, pe care o puteți citi integral în ediția de marți, 13 ianuarie, a newsletter-ului „Rațiunea, înapoi!”

Cifrele oficiale de pe site-ul Comisiei Europene arată că relațiile comerciale dintre România și țările Mercosur sunt în valoare totală de 711 milioane de euro, adică puțin raportat la cele 111,2 miliarde euro ale Uniunii Europene.

Exportăm echipamente de transport în valoare de 76 milioane de euro (care acum sunt tarifate cu 35%), mașini și aparate electrice de 111 milioane euro (taxate cu 20%), textile – 10 milioane euro (taxate cu 35%) și fier, oțel și produse metalice – 21 milioane euro (taxate cu 14%).

De asemenea, exporturile românești de servicii sunt în valoare de 31,5 milioane de euro pe an.

Cum domeniul serviciilor a fost menționat explicit de președintele Nicușor Dan, ca având potențial de creștere în baza Acordului cu Mercosur, l-am întrebat pe consilierul prezidențial Radu Burnete, de la Departamentul Politici Economice și Sociale, care sunt domeniile în care România ar putea intra pe piața sud-americană.

„România este foarte competitivă în domeniul IT, în servicii de producție de software sau servicii de mentenanță. De asemenea, suntem competitivi în servicii de consultanță, audit, contabilitate. Un alt domeniu este cel al telecomunicațiilor. Companiile din România oferă servicii de telecomunicații marilor companii din toată Europa”, explică Radu Burnete, care mai precizează faptul că, în acest moment, serviciile reprezintă o treime din economia românească.

Cât de afectați vor fi fermierii români

Ministrul Agriculturii a menționat câteva domenii cum ar fi, de pildă, producția de carne de pui, unde am putea avea probleme din cauza deschiderii pieței europene către alți producători (Brazilia, de exemplu, este unul din liderii mondiali din acest domeniu). Ce spun însă cifrele?

Acordul cu Mercosur limitează cantitatea de carne de pui care va intra în UE fără taxe sau cu taxe vamale foarte mici la 180.000 de tone pe an. Pentru ceea ce depășește această cotă se vor aplica în continuare tarifele existente (între 26 și 102 euro pe suta de kilograme).

Ce înseamnă 180.000 tone pe an? 1,3 % din totalul cărnii de pui produsă în UE. În ceea ce privește România, noi producem în jur de 1,4 milioane de tone pe an din care exportăm 300.000 de tone.

„Este unul dintre cele mai restrictive acorduri comerciale, tocmai pentru a proteja producătorii locali”, explică Radu Burnete, de ce există aceste cote de import.

