Ce fac bine românii care ajung la 100 de ani? Dr. Georgiana Pop, geriatru MedLife: „Nici suplimentele și nici dietele restrictive nu sunt explicația”

Materialul genetic bun este un atu important, dar, potrivit studiilor recente, nu cel mai important pentru ca o persoană să trăiască – și să aibă și o calitate bună a vieții – până la 100 de ani. Dr. Georgiana Pop, medic specialist geriatru și gerontolog în cadrul Hyperclinicii MedLife Micromedica Piatra Neamț, a explicat într-un interviu amplu ce obiceiuri comune a observat la cei mai longevivi pacienți, dar și care sunt miturile legate de suplimente și diete care pot scădea dramatic speranța de viață sănătoasă după 60 de ani.

„Bătrânețea nu e o boală“

Dr. Georgiana Pop spune că primul pas spre o viață lungă și sănătoasă este schimbarea felului în care privim îmbătrânirea. „Bătrânețea nu este o boală. Este o etapă firească a vieții, la fel ca adolescența sau maturitatea. Din păcate, la noi, încă e privită cu teamă sau cu resemnare“, a observat medicul.

În România, cei mai mulți pacienți ajung la cabinetul de geriatrie trimiși de medici din alte specialități, de obicei pentru probleme cardiace, articulare sau metabolice. Prevenția, spune specialista, este o raritate. „Vin foarte puțini oameni care își doresc să afle cum pot îmbătrâni frumos. Majoritatea vin doar când îi doare ceva.“

E bine, totuși, să ne gândim din timp și la această etapă a vieții: „Și noi ajungem în vârstă, timpul nu stă în loc pentru nimeni. Pentru mine e dureros să văd că nu e mai bine cunoscută specialitatea de geriatrie, când știu cât de mult îi poate ajuta nu doar pe cei în a treia etapă de viață, ci și pe familiile lor. Eu chiar am pacienți care au fost la mine cu mama sau tata și acum mi-au devenit ei înșiși pacienți“, spune medicul.

„La vârstnici, simptomele pot lipsi complet“

Din păcate, există o lacună de cunoștințe în ceea ce privește geriatria și gerontologia în populația generală. Medicul geriatru este medicul internist al vârstnicului – privește întreg istoricul medical al pacientului, stilul de viață și astfel are un context foarte solid pentru a putea personaliza recomandările și tratamentul. Este important de știut că un consult geriatric pornește de la o discuție – extrem de detaliată privind viața pacientului de la naștere până la momentul consultației, dar nu se rezumă la aceasta.

În cabinetul dr. Pop, pacienții fac electrocardiogramă, spirometrie, osteodensitometrie DEXA și evaluarea indicelui gleznă-braț – toate pe baza biletului de trimitere, decontate prin Casa de Asigurări. De asemenea, în cadrul consultației, medicul geriatru realizează teste de sensibilitate, dinamometrie, evaluează analizele biologice, precum și statusul mintal al pacientului. De ce este importantă această abordare complexă în geriatrie? „La vârstnici, simptomele pot lipsi complet. Am avut pacienți care au intrat în cabinet, pe picioarele lor, cu infarct în evoluție. De aceea, geriatria lucrează cu lucruri obiective, nu cu presupuneri.“

Viața lungă și bună începe devreme

Studiile au demonstrat că longevitatea este dictată mai ales de stilul de viață. Majoritatea persoanelor care trăiesc până la 80 de ani au avut grijă de propria sănătate. Iar cercetările confirmă că speranța de viață depinde în proporție de 75% de un stil de viață corect și numai 25% de materialul genetic al fiecăruia dintre noi. Totuși, după 80 de ani, proporțiile se inversează: stilul de viață începe să conteze mai puțin decât genele – pentru ca o persoană să atingă și chiar să depășească 100 de ani.

Așadar, contează câtă grijă avem de propriul corp toată viața. „Dacă vrem să avem o bătrânețe frumoasă, trebuie să începem să o pregătim încă de la 40 de ani“, spune dr. Pop. Are pacienți de 90 și chiar 101 ani care au venit singuri, pe picioarele lor, fără ajutor. Cei care reușesc o astfel de performanță au în comun câteva trăsături simple: grijă constantă față de corp, disciplină și un program de viață stabil.

„Am un pacient de 90 de ani care a trecut prin două accidente vasculare și are stenturi la inimă, dar este în formă și vine la control la fiecare șase luni singur, pe picioarele lui. Citește zilnic 20-30 de pagini, mănâncă la ore fixe, doarme la aceeași oră și își ține toate afecțiunile sub control cu ajutorul medicilor. Nu doar genetica îl ține așa, ci rutina și disciplina“, spune medicul.

Hidratarea și dieta

Unul dintre primele obiceiuri pe care medicul geriatru le corectează la pacienții săi este hidratarea. „E foarte important să bem apă, însă e greșit să ne încredem în teoria că toată lumea are nevoie de doi litri de apă pe zi. Aportul se calculează individual: 35-40 de mililitri pentru fiecare kilogram corp pe zi, băuți până în jurul orei 17.00-18.00. E un detaliu banal, dar contează foarte mult.“

La fel de important este și modul în care mâncăm. Dr. Pop vede tot mai des pacienți cu deficite de vitamina B12 și de calciu din cauza dietelor restrictive. „Mulți renunță complet la carne, lactate sau ouă, convinși că «sunt proinflamatorii». În realitate, la vârstnici, lipsa acestor alimente poate accentua anemia și osteoporoza. Eu le spun mereu: mâncați din toate câte puțin, cu moderație. Corpul vârstnicului are nevoie de toate elementele nutritive, nu de interdicții.“

Suplimentele care pot face foarte rău la vârsta a treia

Multe dintre persoanele de peste 60 de ani apelează la foarte multe suplimente alimentare, pe lângă tratamentele recomandate de medic sau chiar înlocuindu-le pe acestea. „Au văzut la televizor sau pe internet anumite suplimente cu multivitamine sau cele pe bază de plante și se gândesc că nu au cum să le facă rău. Ba da, pot face rău. Mai ales excesul de suplimente cu vitamine din grupul B poate avea consecințe extrem de nefaste asupra organismului în etapa a treia de viață. Însă orice supliment cu vitamine sau minerale poate dăuna dacă nu există o carență în organism. Astfel de suplimente se iau doar dacă analizele confirmă deficitul. Multivitaminele de tipul «câte puțin din toate» nu le recomand nimănui. Am văzut aritmii cardiace de la magneziu luat ani la rând, fără indicație medicală“, atrage atenția dr. Georgiana Pop.

Fenomenul polimedicației – adică luarea simultană a prea multor pastile și suplimente – este, de asemenea, nociv. „Am pacienți care iau și 20 de produse pe zi, fără ca vreun medic să vadă imaginea de ansamblu. La vârstnici, fiecare pastilă în plus înseamnă un risc“, semnalează medicul.

Medicul e prudent și cu produsele promovate sub eticheta „antiaging”: colagen, NAD+ și alte molecule „ale tinereții“. „Le recomand doar dacă au în spate studii solide. Colagenul de calitate, ales corect, poate fi util, dar doar combinat cu o rutină de îngrijire externă. Totuși, niciun supliment nu e magic.“

Relațiile și mintea activă prelungesc viața

Dincolo de analize și regimuri, dr. Pop observă un detaliu comun la cei care trăiesc mult și bine: nu sunt singuri. „Singurătatea scurtează viața. Îi încurajez pe pacienți să meargă la cluburi de pensionari, la activități, să socializeze. Unii s-au recăsătorit, și-au refăcut viața după pierderea partenerului, ceea ce eu susțin foarte mult, alții și-au refăcut prieteniile.“

Un alt detaliu care, de fapt, este esențial pentru ca o persoană să trăiască bine și la 80 de ani este dacă-și menține sau nu mintea activă. „Cititul, conversațiile, jocurile logice, învățarea – toate sunt exerciții pentru creier. O minte antrenată îmbătrânește mai lent. Longevii mei sunt, fără excepție, oameni curioși și disciplinați.“

