Gunvor nu mai cumpără activele Lukoil din străinătate. SUA au transmis că nu vor aproba niciodată un acord cu „marioneta Kremlinului” / Ce se întâmplă cu rafinăria Petrotel şi benzinăriile Lukoil din România

Standul Lukoil, una dintre cele mai importante companii petroliere ruse, la cel de-al 28-lea Forum Economic Internațional de la Sankt Petersburg (SPIEF), Rusia, pe 18 iunie 2025. FOTO: SEFA KARACAN / AFP / Profimedia

Traderul de mărfuri Gunvor Group a anunţat joi că își retrage oferta de cumpărare a activelor internaționale ale celei mai mari companii petroliere private din Rusia, Lukoil, după ce SUA au declarat că nu vor aproba „niciodată” acordul, scrie Politico.

Departamentul Trezoreriei SUA a transmis că traderul Gunvor este „marioneta Kremlinului”.

„Președintele Trump a fost clar că războiul trebuie să se încheie imediat. Atâta timp cât Putin continuă crimele fără sens, marioneta Kremlinului, Gunvor, nu va obține niciodată o licență de operare și profit.”, a scris Departamentul Trezoreriei SUA pe contul X.

„Declarația Departamentului Trezoreriei este fundamental dezinformată și falsă”, a declarat pentru POLITICO purtătorul de cuvânt al companiei Gunvor, Seth Pietras. „Între timp, Gunvor își retrage propunerea privind activele internaționale ale Lukoil.”

Gunvor şi legăturile cu Rusia

În urmă cu o săptămână, Gunvor Group Ltd a anunţat că vrea să cumpere activele Lukoil din străinătate.

Grupul Gunvor a precizat, acum câteva zile, că a început discuțiile cu autoritățile de reglementare cu privire la achiziția activelor din străinătate deținute de Lukoil.

Traderul de mărfuri Gunvor Group este pregătit să satisfacă orice îngrijorare cu privire la influența continuă a Rusiei asupra activelor pe care le cumpără de la compania rusă Lukoil LKOH.MM, a declarat CEO-ul Torbjorn Tornqvist pentru Bloomberg News, potrivit Reuters.

Gunvor Group Ltd, care ar urma să cumpere activele Lukoil din străinătate, este o companie de trading de mărfuri în domeniul energiei (petrol, gaze, LNG). Este înregistrată în Cipru şi are sediul principal de activitate la Geneva, Elveţia. Compania fost fondată în anul 2000 de către Gennady Timchenko, un oligarh rus apropiat de Vladimir Putin.

Timchenko a fondat compania alături de Torbjörn Törnqvist, un magnat al petrolului din Suedia.

În martie 2014, Timchenko a vândut toate participațiile către Törnqvist, în contextul unor sancțiuni impuse de SUA. Timchenko a fost sancționat de SUA în urma anexării Crimeii de către Rusia în 2014.

Potrivit unui raport din 2022, Törnqvist deținea 85,7% din acțiuni, restul fiind deținute de angajați.

Soarta rafinăriei şi benzinăriilor Lukoil din România devine incertă

În România, cele mai importante active ale Lukoil sunt rafinăria Petrotel-Lukoil și rețeaua Lukoil România, cu aproximativ 320 de stații de distribuție, ambele având ca acționar compania Litasco, cu sediul în Elveția.

Rafinăria Petrotel Ploiești este de vânzare de aproape zece ani, dar investitorii nu au fost interesați. Una dintre cauze este faptul că rafinăria are instalații învechite și necesită investiții foarte mari, a explicat, pentru HotNews, un specialist din domeniul petrolier.

Compania care operează rafinăria, Petrotel – Lukoil SA, nu și-a depus nici pănă acum situaţiile financiare pe 2024, întârzierea fiind de aproape cinci luni.

O altă companie deţinută de Lukoil, Lukoil Romania SRL, cea care operează rețeaua de benzinării, şi-a depus declarațiile fiscale, arătând o pierdere de 145 milioane de lei în 2024.

Nici Litasco SA Geneva Sucursala Bucureşti, companie care se ocupă de comerțul angro cu combustibili, nu şi-au depus până în acest moment situaţiile financiare pe 2024, întârzierea fiind de aproape cinci luni. Potrivit datelor Ministerului Finanțelor, ultimele informații financiare sunt cele din 2023.

Termenul legal pentru depunerea bilanțurilor contabile este de 31 mai. Nedepunerea bilanțului de către un mare contribuabil poate atrage verificări fiscale din partea ANAF, fiind considerată companie cu risc.