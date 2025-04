Ce îl leagă pe Victor Ponta de președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, cel care i-a dat cetățeania sârbă și căruia Ponta i-a fost consilier

Victor Ponta a generat o controversă în spațiul public după ce miercuri, într-un podcast moderat de Robert Turcescu, a spus că are cetățenia sârbă pentru că i-a „ajutat cu o chestie extraordinară”, mai exact că în 2014 a decis să protejeze Belgradul de inundații și a ales să fie inundate sate românești. Legăturile lui Victor Ponta cu Aleksandar Vucic sunt unele profunde, el fiind numit în 2016 consilier onorific al lui Vucic, actualui președinte care la momentul respectiv era premier. De asemenea, în 2014, după episodul inundațiilor Victor Ponta avea cel puțin 3 întrevederi cu Vucic, potrivit datelor de pe site-ul Guvernului României.

În ianuarie 2018, tabloidul sârb Blic dezvăluia în exclusivitate că Victor Ponta a primit cetățenia sârbă. Contactat la acel moment de HotNews, Victor Ponta vorbea despre legăturile sale cu Vucic. „Sunt consilierul onorific al domnului Vucic din 2016 și am primit o calitate onorifică”, declara Ponta pentru HotNews în ianuarie 2018.

În articolul în care a anunțat obținerea cetățeniei sârbe de către Ponta, Blic menționa că Victor Ponta a fost prezent în Parlamentul de la Belgrad în august 2016, când Aleksandar Vucic a ținut un discurs. Ponta era atunci deputat, după ce în noiembrie 2015, după tragedia de la Colectiv, el demisionase din funcția de premier. Cu ocazia prezenței în Parlamentul de la Belgrad, Ponta a afirmat că „Serbia a fost mereu cel mai bun vecin și prieten al României”, iar țara noastră sprijină aderarea Serbiei la UE.

Episodul inundațiilor din 2014

Într-un podcast moderat de Robert Turcescu, Ponta – candidat independent la alegerile prezidențiale, cu sloganul „România pe primul loc” – a spus că are cetățenia sârbă pentru că în 2014 i-a „ajutat cu o chestie extraordinară”. Mai exact, a povestit că a dat „ordin peste structurile românești să deschidă valea de la Porțile de Fier”, ca să nu se inunde Belgradul. Întrebat de ce a fost nevoie de acea dispoziție dată de el, Ponta a spus: „Pentru că se inunda partea românească”.

„Și s-a inundat. Dar am vorbit cu ISU (n.red.: inspectoratele pentru situații de urgență), am mutat oamenii, am dat despăgubiri repede. N-ați aflat nimic voi, presa”, a detaliat Ponta.

După controversa generată în spațiul public, Ponta a revenit cu precizări pe Facebook, unde susține că niciun locuitor din zona riverană a Dunării nu a fost in pericol și nicio gospodărie nu a fost grav afectată în urma inundațiilor din 2014 când în calitate de premier a decis să dea „ordin peste structurile românești să deschidă valea de la Porțile de Fier”.

„Am salvat și mii de vieți omenești din țara vecină și prietenă Serbia, așa cum trebuie să facă un bun vecin și un bun creștin! Criminalii care spun că trebuia să lăsăm să moară oamenii ca sa nu afectăm câteva hectare de câmp nu au nici inima nici minte!”, a transmis Victor Ponta.

Trei întâlniri cu Vucic după episodul inundațiilor

După episodul inundațiilor din primăvara lui 2014, mai exact luna mai, Victor Ponta a avut cel puțin trei întâlniri cu Aleksandar Vucic, potrivit datelor de pe site-ul Guvernului României.

În 17 iulie 2014, Victor Ponta a fost împreună cu premierul sârb la comunitatea de români de pe Valea Timocului din Serbia. Precum nota gov.ro atunci, a fost pentru prima dată când doi șefi de guvern vizitează împreună comunitatea.

În 8 noiembrie 2014, premierul Ponta și premierul sârb au participat la inaugurarea punctului de frontieră din Lunga din județul Timiș. „Acum avem mult mai mulţi prieteni, dar vreau ca, pentru Serbia, România să fie cel mai bun prieten din UE. Şi Europa nu va fi întreagă până când Serbia şi celelalte ţări din această regiune nu vor fi parte a UE”, spunea Ponta.

Pe 16 decembrie 2014, Ponta a mers la Belgrad, unde a avut o întevedere cu Aleksandar Vucic.

Cine este Vucic

Aleksandar Vucic conduce Serbia din 2014, întâi ca prim-ministru (2014-2017), apoi ca președinte. El a fost acuzat că a impus o conducere autoritară și s-a făcut remarcat cu mai multe poziții pro-Rusia și pro-China, în timp ce a criticat fracvent UE și SUA.

În prezent, Vucic se confruntă cu cea mai mare provocare din deceniul în care se află la putere după ce sute de mii de oameni au ieșit în toată țara să protesteze împotriva sa și a clasei politice aflate la putere. Proteste au izbucnit după ce, în 1 noiembrie 2024, 15 persoane și-au pierdut viața și alte două au fost grav rănite în urma prăbușirii tavanului gării din Novi Sad. Tragedia a fost văzută de societate drept un rezultat direct al corupției.

Legătura cu Sebastian Ghiță, fugarul refugiat la Belgrad

O legătură a lui Ponta cu Serbia este și Sebastian Ghiță, fugit în această țară în decembrie 2016.

Întrebat într-un interviu pentru G4Media, în 31 martie 2025, de ce România TV, televiziunea lui Sebastian Ghiță, îl susține în această campanie electorală, Ponta a spus că motivul este că „vrea „să facă audiență”: „Este un win-win atâta timp cât ei rămân pe primul loc la audiențe între celelalte televiziuni de știri”.

El a susținut că l-a avertizat pe Ghiță să nu se implice în alegeri. „Părerea mea pe care i-am spus-o la Belgrad este că orice mogul de presă din România care vrea să pună președinți, ajunge el rău. E și un avertisment. Vezi-ți de media ta și trebuie să înțelegi că în România patronii de presă nu pun președinți. Eu sper că a înțeles asta în 2014”, a mai spus Ponta.

În interviuri date în ultimele luni de campanie, Victor Ponta a fost întrebat de mai multe ori despre relația cu Sebastian Ghiță, fost deputat PSD și om de afaceri care a fugit din țară în 2016, pentru a scăpa de arest, fiind vizat de mai multe dosare penale. El a primit azil în Serbia în 2019, însă această țară a refuzat definitiv încă din august 2018 cererea autorităților române de extrădare a omului de afaceri.

Într-un dialog la Europa FM, Victor Ponta a admis că s-a întâlnit cu Sebastian Ghiță de curând, la Belgrad, când s-a fotografiat cu Donald Trump Jr. Tot atunci, spunea că s-a văzut cu fiul președintelui american, la invitația lui Vucic.

„La Belgrad (nr. s-a fotografiat cu Trump jr), pentru că a venit să se vadă cu președintele Vucic. Eu am o relație specială cu președintele Vucic, care mi-a zis: <<vino încoace, vezi-te și tu cu Don Trump și am vorbit puțin despre România, da”.

Tot în interviul la Europa FM, Ponta spunea despre Sebastian Ghiță: „Ne-am auzit în ultima perioadă. Era și el în anturajul de acolo (nr. de la evenimentul cu Trump jr.), dar nu am vorbit despre România”.

Într-un interviu pentru ProTV, Victor Ponta a vorbit și despre importanța relației pe care România trebuie să o aibă cu SUA. El s-a văzut săptămânile trecute, la Belgrad, cu Donald Trump Jr. „În contextul vizitei la Belgrad, ce mai face domnul Sebastian Ghiță?”, a fost întrebarea Andreei Esca. „Nu știu, dar îl sun la ieșire și îl întreb din partea dumneavoastră”, a reacționat Ponta.

„A, deci vorbiți”, a spus Andreea Esca, iar Ponta a răspuns: „Dacă trebuie… În general vorbesc destul de puțin pentru că am multe alte lucruri mai importante de făcut”.