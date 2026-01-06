Ce își dorește Nicușor Dan pentru România în 2026: „Nu e momentul pentru revoluții şi destabilizare”

Preşedintele Nicuşor Dan s-a deplasat marţi cu un avion Spartan la Paris, pentru a participa la reuniunea şefilor de stat şi de guvern din cadrul „Coaliției de Voință”. La bordul aeronavei, șeful statului le-a spus jurnaliștilor că este un context internaţional dificil şi că nu este momentul pentru „revoluţii şi destabilizare în România”, motiv pentru care pledează pentru „o schimbare graduală”.

„O schimbare graduală. Suntem într-un context internaţional dificil şi nu e momentul pentru revoluții şi destabilizare în România”, a afirmat Nicuşor Dan, întrebat ce îşi doreşte pentru România în acest an, potrivit News.ro.

Reuniunea şefilor de stat şi de guvern ai „Coaliţiei de Voinţă” (Coalition of the Willing), la care participă preşedintele Nicuşor Dan are loc marți la Palatul Élysée, în Paris, după cum a anunţat anterior Administraţia Prezidenţială.

Preşedintele Nicuşor Dan declara, în luna septembrie, după reuniunea „Coaliţiei de Voinţă” de atunci, că trebuie să se menţină presiunea asupra Rusiei, deoarece aceasta continuă să demonstreze că nu doreşte pacea şi înţelege doar limbajul forţei, iar România susţine adoptarea de sancţiuni suplimentare.

Şeful statului mai spunea că securitatea puternică a Ucrainei şi consolidarea în continuare a poziţiei NATO pe flancul estic şi la Marea Neagră „merg mână în mână”.

Ţările care susţin Kievul s-au reunit marţi la Paris în încercarea de a avansa către o soluţionare a războiului din Ucraina, care durează deja de patru ani.

Summitul „Coaliţiei de Voinţă” va reuni 35 de ţări care sprijină Ucraina şi are ca scop afişarea „convergenţei” dintre Washington, europeni şi Kiev cu privire la „modalităţile operaţionale” ale garanţiilor de securitate pentru Ucraina, a anunţat luni Palatul Élysée, conform AFP.