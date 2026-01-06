Președintele Nicușor Dan participă la reuniunea unde vin doi emisari ai lui Donald Trump

Președintele Nicușor Dan participă, marți, la reuniunea șefilor de stat și de guvern ai „Coaliției de Voință” (Coalition of the Willing) de la Paris, Palatul Elysee, potrivit Administrației Prezidențiale. Trimisul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, și ginerele președintelui SUA, Jared Kushner, vor fi prezenți la întâlnire.

Sâmbătă, aliații europeni ai Ucrainei s-au întâlnit la Kiev pentru a analiza detaliile celei mai recente versiuni a planului de încheiere a conflictului cu Rusia, înaintea unui summit al „Coaliției de Voință”. Coaliția este formată din state care susțin Ucraina, relatează AFP, conform Agerpres.

Consilieri de securitate din 15 țări, printre care Franța, Germania și Canada, precum și reprezentanți ai Uniunii Europene și ai NATO s-au reunit în capitala Ucrainei pentru această primă întâlnire a anului.

Trimisul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, a participat de la distanță, a confirmat un oficial ucrainean pentru AFP.

„Prima parte a întâlnirii s-a concentrat pe documentele-cadru, în special garanțiile de securitate și abordările planului de pace, precum și pe succesiunea următorilor pași comuni”, a precizat, sâmbătă, pe Telegram, după prima sesiune, negociatorul-șef al Ucrainei, Rustem Umerov.

Eforturile diplomatice s-au intensificat din luna noiembrie în vederea încheierii celui mai sângeros conflict din Europa de după al Doilea Război Mondial, sub coordonarea președintelui american Donald Trump, a cărui Administrație a purtat negocieri separate cu Rusia și Ucraina.

În discursul de Anul Nou, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că un acord este „gata în proporție de 90%”, avertizând însă că restul de 10% va determina „soarta păcii”, în condițiile în care viitorul teritoriilor ocupate de Rusia rămâne o problemă-cheie.