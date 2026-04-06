Continuarea unui film popular din 2023 a debutat cu încasări masive la box office, detronând primul „blockbuster” al noului an

„Project Hail Mary”, filmul sci-fi cu Ryan Gosling considerat primul „blockbuster” autentic al anului 2026, și-a pierdut coroana la box office în fața unui lungmetraj de animație pentru toată familia, „The Super Mario Galaxy Movie”, relatează revista Variety.

„Mario pornește într-o aventură în spațiu, explorând lumi cosmice și înfruntând provocări galactice, departe de familiarul Regat al Ciupercilor”, notează descrierea de pe IMDb a noului film, o continuare pentru lungmetrajul „The Super Mario Bros. Movie”.

Lansat în 2023, acesta a avut încasări de peste 1,36 miliarde de dolari la nivel mondial, depășit în anul respectiv doar fenomenul „Barbie” (1,44 miliarde).

„The Super Mario Bros. Movie” a fost de asemenea unul dintre puținele filme din ultimii ani care au depășit pragul de încasări de un miliard de dolari, în condițiile în care tot mai mulți spectatori s-au obișnuit să aștepte apariția unui film în streaming, să îl vadă acasă după încheierea ciclului său de viață în sălile de cinema.

Continuarea lansată în cinematografele nord-americane miercurea trecută, a dinamizat box office-ul intern al Hollywood, cu încasări de 190 de milioane de dolari. La fel ca filmul original din 2023, „The Super Mario Galaxy Movie” a avut parte de o lansare extinsă de 5 zile, în loc de tradiționalele 3, cu lansarea filmelor în ziua de vineri.

Filmul „The Super Mario Galaxy Movie” a depășit inclusiv „Project Hail Mary” ca încasări în weekendul de debut

Dintre cele 190 de milioane de dolari încasate de noul film în America de Nord, 130 au fost din vânzări de bilete în weekendul „tradițional”. Asta înseamnă că filmul pentru care își dau vocile vedete ca Chris Pratt, Anya Taylor-Joy și Charlie Day a depășit încasările obținute la debut de „Project Hail Mary” (80,5 milioane de dolari) pentru a deveni filmul din 2026 cu cele mai mari încasări la lansare.

În restul lumii, „The Super Mario Galaxy Movie” a încasat alte 182,4 milioane de dolari din 78 de piețe, ajungând la un debut total spectaculos de 372,5 milioane de dolari. Primul film „Mario” debutase cu încasări de 375 de milioane la nivel mondial în același interval de 5 zile.

„Acestea sunt cifre remarcabile”, a declarat David A. Gross, editorul buletinului informativ despre box office FranchiseRe, despre noul film al studioului Illumination.

Cu un buget de producție de 110 milioane de dolari, „The Super Mario Galaxy Movie” este așteptat să genereze profituri masive, în linie cu alte lungmetraje de animație din ultimii ani. Acestea au dovedit o reziliență remarcabilă în sălile de cinema din întreaga lume, în mare măsură datorită faptului că sunt gândite ca filme pentru toate categoriile de vârstă, care să poată fi văzute în cinema de copii alături de părinți sau alte rude.

„Copiii adoră filmul”, a remarcat Gross despre „The Super Mario Galaxy Movie”, adăugând că „vizionările de filme în familie conduc în prezent industria” cinematografică.

Și filmul cu Robbert Pattinson și Zendaya a apărut în cinematografe

„The Super Mario Galaxy Movie” a dominat clasamentele box office, dar nu a fost singura premieră a weekendului. Cu încasări de suplimentare 30 de milioane de dolari pe piața internă a Hollywood, „Project Hail Mary” a coborât pe poziția a doua la box office la trei săptămâni după lansare.

Marea noutate a weekendului recent încheiat a fost comedia neagră „The Drama”, produsă de studioul A24. Avându-i în rolurile principale pe Zendaya și Robert Pattinson, aceasta debutat pe locul al treilea, cu încasări solide de 14,4 milioane de dolari în America de Nord și alte 13,6 milioane în restul lumii, pentru un total de 28 de milioane în primul său weekend în sălile de cinema.

Cifrele pot părea infime comparativ cu cele ale „The Super Mario Bros. Movie”, dar bugetul de producție al „The Drama” a fost de doar 28 de milioane de dolari. „Un cuplu logodit fericit este pus la încercare atunci când o întorsătură neașteptată le dă peste cap săptămâna nunții”, notează descrierea succintă de pe IMDb a acestuia.

Variety notează că încasările sale din weekendul de debut sunt încurajatoare pentru un film original destinat publicului adult și că dovedește încă o dată puterea de atracție a lui Pattinson și a Zendayei.

Cei doi vor apărea împreună încă de două ori pe marele ecran în 2026, în filmul epopee „The Odyssey” (o adaptare după „Odiseea” lui Homer) în regiza lui Christopher Nolan și în „Dune: Part Three”.

Primul dintre ele va fi lansat în cinematografe pe 17 iulie, în timp ce noul „Dune” va avea premiera la finalul anului, în data de 18 decembrie.