Ce nu spune presa rusă despre drona care a căzut și a explodat pe blocul din Galați

Captură de ecran cu articolul din TASS despre drona căzută pe blocul din Galați

Agenția de presă rusă de stat TASS a continuat relatările despre incidentul din timpul nopții, când o dronă s-a prăbușit pe un bloc din centrul municipiului Galați, iar în urma impactului s-a produs o explozie și a izbucnit un incendiu, afectând un apartament situat la ultimul etaj al imobilului.

Presa rusă de stat a continuat să relatează despre drona prăbușită pe blocul din Galați. Inițial, a relatat sec, fără a preciza și originea aparatului aerian fără pilot, preluând informațiile inițiale difuzate de Mediafax. Ulterior, a fost publicat un articol mai amplu.

Într-un materialul publicat la ora 09:46, ora Moscovei, care coincide cu cea de la București, care se numește „Două persoane au fost rănite. Ce se știe despre prăbușirea unei drone asupra unei clădiri de locuințe din România”, TASS încă din subtitlu notează că „Ministerul Apărării nu a oferit detalii cu privire la originea dronei”.

Agenția scrie mai departe că proveniența dronei „nu a fost precizată” și citează informații difuzate de postul public de radio din România, potrivit cărora, o femeie și copilul ei minor care locuiau la etajul 10 din blocul unde s-a prăbușit drona au suferit răni ușoare.

MApN a informat, încă de la ora 7.50, printr-un comunicat de presă că echipe de specialiști continuă cercetările la fața locului.

„Din primele informații, rezultă că toată încărcătura dronei de tip Geran 2, de proveniență rusească, a explodat la momentul impactului”, a transmis MApN într-un comunicat de presă.

Ministerul Apărării Naționale a precizat, de asemenea, că „condamnă ferm acțiunile iresponsabile ale Federației Ruse și subliniază că acestea reprezintă o nouă provocare la adresa securității regionale și a stabilității în zona Mării Negre”.

„Astfel de incidente demonstrează lipsa de respect a Federației Ruse față de normele de drept internațional și pun în pericol nu doar siguranța cetățenilor români, ci și securitatea colectivă a NATO”, au continuat reprezentanții MApN.

TASS a mai făcut referire și la primul anunț după prăbușirea dronei, precizând că „Radarele Ministerului Apărării au detectat drone care se deplasau în apropierea spațiului aerian al României”.

Însă agenția nu a amintit nici această dată că MApN a transmis că Rusia a reluat atacurile lângă frontiera României cu Ucraina.

În prima informare venită de la MApN privind incidentul de la Galați, Ministerul a precizat „În cursul nopții de 28 spre 29 mai, Federația Rusă a reluat atacurile cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România”.

MApN a precizat că două avioane F1-6 și un elicopter au fost ridicate de la sol. „Piloții aeronavelor au avut autorizare de angajare a țintelor pe toată durata alertei”, a spus MApN. Însă drona nu a fost doborâtă, s-a prăbușit pe un bloc de 10 etaje și a explodat, rănind două persoane care locuiesc la ultimul nivel al imobilului.

Locţiitorul comandantului Comandamentului Forţelor Întrunite, generalul de brigadă Gheorghe Maxim a afirmat, într-o conferință de presă organizată de MApN, că nu au existat oportunităţi reale de angajare a aparatului aerian fără pilot în condiţii de siguranţă şi a adăugat că situaţia este sub control şi nu ne confruntăm cu un atac asupra României, ci cu efectele unui conflict desfăşurat în apropierea frontierei.

MAE l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la București, Vladimir Lipaev, în urma incidentului.