Ce pensie are Traian Băsescu. „Asta mi se pare anormal”

Fostul preşedinte Traian Băsescu a dezvăluit, într-o emisiune difuzată duminică la Digi 24, ce pensie are.

Traian Băsescu a fost întrebat, la Digi 24, ce pensie are, fostul șef al statului răspunzând că are o pensie de 11.000 de lei, dar că atunci când a ieşit la pensie, în noiembrie 2014, a avut 2.950 de lei.

„11.000 de lei. Eu am ieşit la pensie cu 2.950 de lei. Dar am ieşit în 2014, în noiembrie. Deci pensia mea a fost de 2.950 de lei. Între timp au fost indexările, plus marea mărire a pensiei acum, cu noua lege. Am câştigat 6.000 de lei la pensie cu noua lege a pensiilor. Ceva este în regulă, asemenea transfer de resurse către zona pensiilor”, a afirmat Traian Băsescu, citat de News.ro.

El a mai fost întrebat dacă i se pare că are o pensie mare.

„Nu mi se pare că am o pensie prea mare, mi se pare că s-a mărit brusc. Dacă e ceva ridicol este că unul care a fost un salariat, care a fost comandant de navă, primar general al Capitalei, ministru, preşedinte, după 44 de ani de serviciu iese cu 2.950 de lei la pensie. Asta mi se pare anormal”, a precizat Traian Băsescu.