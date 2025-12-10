Ce plan are Guvernul pentru a nu pierde cei 231 milioane de euro din PNRR după ce CCR a amânat decizia pe pensiile magistraților

Surse guvernamentale au declarat pentru HotNews că încă sunt șanse ca România să primească cei 231 de milioane de euro din PNRR sau măcar o parte din această sumă. Condiția este ca proiectul de reformă a pensiilor magistraților să fie adoptat până pe 28 ianuarie 2026, la două luni de când a expirat termenul. Astăzi, CCR a întârziat calendarul după ce a decis să amâne decizia pe contestația formulată de ÎCCJ până pe 28 decembrie.

„Evaluarea finală de către Comisia Europeană se face la două luni de când trebuia îndeplinit jalonul, adică în 28 ianuarie”, au spus surse guvernamentale pentru HotNews.

Guvernul va încerca astfel să negocieze cu Comisia Europeană dacă legea privind pensiile magistraților va intra în vigoare până în 28 ianuarie pentru a primi banii din PNRR, chiar dacă termenul inițial de 28 noiembrie nu a fost îndeplinit.

Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea a doua oară pe acest proiect în 2 decembrie. Legea a fost adoptată în Guvern inițial chiar pe 28 noiembrie. Argumentul pentru Comisia Europeană va fi că în momentul expirării jalonului Guvernul începuse deja procedura de modificare a legii.

Ce se întâmplă după decizia CCR

Dacă Curtea Constituțională va declara legea constituțională, ea va ajunge pe masa președintelui. Nicușor Dan va avea la dispoziție trei variante: să o promulge, să o atace la rândul său la CCR sau să o retrimită în Parlament pentru reexaminare.

Dacă Curtea Constituțională va admite sesizarea Instanței Supreme și va declara legea neconstituțională, atunci proiectul se va reîntoarce la guvern pentru a fi pus în acord cu constatările judecătorilor constituționali.

Jalonul de 231 de milioane de euro

Un jalon PNRR de 231 de milioane de euro depinde de reforma pensiilor magistraților. Jalonul 215 din PNRR prevede „Intrarea în vigoare a cadrului legislativ pentru reducerea cheltuielilor cu pensiile speciale” (indemnizații și pensii stabilite și plătite în baza unor legi cu caracter special). Jalonul 215 avea ca termen 28 noiembrie 2025.

În luna martie a acestui an, Ministerul Fondurilor Europene a precizat că Bruxellesul „a informat România că jalonul 215 nu mai poate fi considerat îndeplinit în mod satisfăcător, pe fondul problemelor de echitate în stabilirea anumitor categorii de pensii speciale în raport cu sistemul public general de pensii publice. Valoarea sumei suspendate până la îndeplinirea în mod satisfăcător a jalonului este de 230 milioane euro.”

Jalonul, motiv de tensiune între guvern și CSM

În octombrie, CSM a afirmat că proiectul de lege cu reforma pensiilor magistraților pentru care guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament nu are nicio legătură cu obligațiile României din PNRR.

În replică, ministrul Investițiilor, Dragoș Pîslaru a acuzat apoi CSM de afirmații „nefondate și periculoase”, insistând că reforma pensiilor magistraților este un jalon din PNRR de care depind 231 de milioane de euro din fondurile europene.