Ce îi promitea Georgescu unui cunoscut om de afaceri pentru finanțarea campaniei electorale / „Am nevoie de sprijin, apoi sprijin și eu”

Călin Georgescu i-a cerut lui Horațiu Potra să-l abordeze pe Frank Timiș în vederea susținerii financiare a campaniei electorale cu 20-35 milioane de dolari încă din anul 2022, acuză procurorii în rechizitoriul fostului candidat la președinție. Acuzarea citează înregistrări descoperite în telefonul lui Potra.

„Am nevoie de sprijin, apoi sprijin și eu”, i-a transmis Georgescu lui Potra, înainte ca acesta din urmă să-l abordeze pe milionarul român, potrivit rechizitoriului întocmit de procurori în cazul lui Georgescu.

Horațiu Potra l-a contactat pe omul de afaceri Frank Timiș și i-a transmis planul lui Călin Georgescu în cazul câștigării alegerilor și i-a spus despre acesta că „va deschide toate minele din România, în special cele de aur”.

„A fost în clubul de la Roma cu Isărescu și a fost director pe mediu la ONU”, îi spune Potra lui Timiș despre Georgescu.

„D-ul Georgescu a spus că poate negocia orice cu dumneavoastră, pentru ca doar cu astfel de oameni ca dumneavoastră poate readuce economia Romaniei la suprafață. Oameni harnici, deștepți, credincioși, patrioti, nu slugi globaliste”, îi mai spune Potra.

Iată mesajul complet transmis de Horațiu Potra omului de afaceri Frank Timiș, descoperit de procurori la percheziția informatică în telefonul lui Potra, conform rechizitoriului:

„Să trăiți domnul Frank. Sper că sunteți bine sănătos. M-a contactat d-ul Calin Georgescu, acesta a fost în clubul de la Roma cu Isărescu și a fost director pe mediu la ONU. Vrea să candideze la președinția României în 2024 și caută sponsori să-l ajute.

A spus că, dacă câștigă, vrea să redeschidă toate minele din România, și în special cele de Aur. Zice că are deja sprijinul la americanii care i-au făcut campanie la Trump si de la cei care au negociat iesirea UK din EU. Mi-a spus daca pot vorbi cu dumneavoastră de un sprijin.

Când mi-a spus ca pentru campanie are nevoie de 20-35 milioane, mi-am permis să-i spun că Domnul Frank are «Elefanți minieri în Africa» nu prea vrea să se mai implice în România. Asta spuneați dumneavoastră cândva raportat la minele din Africa (Elefanți), față de minele din România. Cred că m-a contactat pentru că un fost coleg de Legiune care știe că lucrez pentru dumneavoastră, îi este apropiat, a avut grijă de copiii lui. D-ul Georgescu a spus că poate negocia orice cu dumneavoastră, pentru ca doar cu astfel de oameni ca dumneavoastră poate readuce economia Romaniei la suprafață. Oameni harnici, deștepți, credincioși, patrioti, nu slugi globaliste. Respect Horea”.

Călin Georgescu, trimis în judecată

Fostul candidat la prezidenţiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată, marți, pentru șase infracțiuni, cea mai gravă fiind complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi comunicarea de informaţii false.

În același dosar au fost trimiși în judecată și Horațiu Potra, pentru tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive, orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept și instigare publică și alți 20 de mercenari din gruparea sa.

Horațiu Potra, fiul său, Dorian Potra și un alt membru al familiei, Alexandru Potra au fugit din România, fiind dați în urmărire internațională, iar autoritățile române nu au încă informații despre locul unde s-ar afla.