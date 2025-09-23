Ce propune Trump, de fapt, pentru tratatea autismului: o formă de acid folic

Președintele Donald Trump face un anunț despre autism împreună cu directorul Institutului Național de Sănătate Jay Bhattacharya, comisarul Administrației Alimentelor și Medicamentelor Marty Makary, secretarul Sănătății și Serviciilor Sociale Robert Kennedy Jr. și administratorul Serviciilor Medicare Mehmet Oz, în Sala Roosevelt a Casei Albe, la Washington DC, pe 22 septembrie 2025. FOTO: Francis Chung / UPI / Profimedia

Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat luni că există o legătură între utilizarea popularului medicament analgezic fără prescripție medicală Tylenol, bazat pe paracetamol, și dezvoltarea autismului în timpul sarcinii, o afirmație contestată de mulți medici, scrie Reuters.

Trump a sugerat, în schimb, leucovorina, o formă de acid folic, ca tratament pentru simptomele autismului, în cadrul unui eveniment organizat la Casa Albă.

Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA) a publicat o notificare în Registrul Federal chiar înaintea discursului liderului american, aprobând o versiune a medicamentului produs de compania farmaceutică GSK pe care o retrăsese anterior.

FDA a aprobat medicamentul pentru o afecțiune asociată cu autismul.

FDA a citat o analiză a utilizării leucovorinei la 40 de pacienți cu o tulburare metabolică rară numită deficit cerebral de folat, care poate duce la o serie de simptome neurologice, unele dintre ele fiind observate la persoanele cu autism.

FDA îi va informa pe medici că utilizarea medicamentului Tylenol în timpul sarcinii poate fi asociată cu un risc foarte crescut de autism, a spus Trump, fără a prezenta dovezi pentru această afirmație.

„Nu este bine să luați Tylenol. O spun eu. Nu este bine”, a afirmat el. „Nu ar trebui să îi dați copilului Tylenol de fiecare dată când primește o injecție”, a adăugat el.

Cercetătorii afirmă că nu există dovezi solide care să indice o legătură între utilizarea Tylenolului și autism.

Ei spun că leucovorina, utilizată pentru tratarea unor pacienți cu cancer, pacienți care fac chimioterapie, s-a dovedit promițătoare în studiile clinice de mică amploare, dar că sunt încă necesare studii clinice de mare amploare.

Tylenol este produs de compania Kenvue, care s-a desprins de gigantul farmaceutic Johnson & Johnson în 2023, și sunt disponibile și versiuni generice ale acetaminofenului. Compania a transmis luni că nu este de acord cu sugerarea unei legături care, potrivit ei, nu are o bază științifică.

Acidul folic, cunoscut și ca vitamina B9, este o formă sintetică a unei vitamine esențiale organismului, necesară pentru sinteza, repararea și întreținerea ADN-ului, formarea globulelor roșii sănătoase, creșterea și diviziunea celulară, precum și pentru funcționarea sistemului nervos. Este crucial în special în timpul sarcinii, deoarece poate reduce semnificativ riscul de defecte ale tubului neural la făt. Corpul uman nu produce acid folic, așa că acesta trebuie asimilat din suplimente sau alimente. Acidul folic este recomandat pe scară largă femeilor însărcinate.