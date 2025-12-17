Ce răspunde premierul Ilie Bolojan întrebat dacă Lia Savonea ar trebui să își dea demisia

„Ca să pot face afirmații ferme despre responsabilii altor sisteme trebuie să am datele exacte din sistemul respectiv. Și foarte cinstit după ce vedem care sunt concluziile acestui grup de lucru o să vă pot răspunde și la astfel de întrebări”, a declarat Ilie Bolojan miercuri, în direct la DigiFM.

„Aș putea să răspund ca să sune bine, ca să mă poziționez într-o zonă sau alta, dar în acești ani am căpătat o experiență și încerc să mă pronunț pe zone unde stăpânesc lucrurile și încerc să mă ocup cât mai bine de zona pe care o am în responsabilitate”, a explicat el.

Ilie Bolojan spune că ministrul Justiției nu poate interveni

Premierul Ilie Bolojan susține că ministrul Justiției, Radu Marinescu (PSD), are foarte puține pârghii pentru a interveni în astfel de situații.

„E clar, astăzi, răspunderea în sistemul de justiție este în interiorul sistemului de justiție, aproape în totalitate. Ministrul Justiției nu are foarte multe pârghii de intervenție și cred, comparativ cu alte țări, cred că una dintre cele mai puține pârghii de intervenție din Europa o are ministrul Justiției din România”, a spus Bolojan.

Premierul spune că din punctul său de vedere sistemul de justiție din România este unul dintre cele mai „autoguvernate sisteme de justiție din Europa”.

„Înainte de aceste legi (n.red.: din 2022, la care se face trimitere în documentarul Recorder), înțeleg că de exemplu vicepreședinții unor curți de apel erau aleși de către judecători. Deci existau cazuri în care vicepreședinții nu făceau echipă cu președintele. S-a schimbat acest lucru pentru a face echipă. Se constată că nici acest lucru nu funcționează foarte bine”, a spus Bolojan, insistând pe faptul că nu cunoaște atât de bine domeniul pentru a putea răspunde concret.