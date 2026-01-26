Ultimele detalii de la procurori: Ce s-a întâmplat cu băiatul de 13 ani implicat în crima din Cenei

Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș a anunțat luni că minorul de 13 ani implicat în cazul cunoscut drept „Crima de la Cenei” a fost pus sub supraveghere specializată de către Comisia pentru Protecția Copilului Timiș. Primarul din Cenei, Sîrgean Tanasin, a declarat că „nu putem spune unde este copilul. Știm, dar nu putem spune”.

Ceilalți doi minori suspectați în dosarul uciderii unui tânăr de 18 ani, (ambii în vârstă de 15 ani), au fost arestaţi, dar față de cel de 13 ani „nu a putut fi luată nicio măsură preventivă, legea prezumând, în mod absolut, că acesta nu are discernământ – fundamentul răspunderii penale.”, potrivit comunicatului de luni al Parchetului Timiș.

Cu privire la minorul în vârstă de 13 ani, având în vedere dispozițiile art. 113 alin. 1 C. pen. (minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani nu răspunde penal) nu a putut fi luată nicio măsură preventivă, legea prezumând, în mod absolut, că acesta nu are discernământ – fundamentul răspunderii penale.

De aceea, acesta nu a primit nicio calitate (suspect sau inculpat) în dosarul penal, „și nici nu a putut fi dispusă în cadrul dosarului penal efectuarea expertizei medico-legale psihiatrice, întrucât art. 184 C. proc. pen. condiționează dispunerea acestei măsuri de existența calității de suspect ori inculpat”.

Ce este supravegherea specializată, măsura luată față de băiatul de 13 ani

Cu toate acestea, Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș, a sesizat joi Direcția Protecție a Copilului din județ cu privire la situație, în condițiile în care „pentru copilul care a săvârșit o faptă prevăzută de legea penală şi care nu răspunde penal, la propunerea direcției generale de asistență socială şi protecție copilului în a cărei unitate administrativ-teritorială se află copilul, se va lua una dintre măsurile prevăzute la art. 59 lit. a) – plasamentul şi c) – supravegherea specializată.”

Iar Comisia pentru Protecția Copilului Timiș din cadrul Consiliului Județean Timiș a decis joi măsura supravegherii specializate față de acest minor.

Potrivit site-ului de informații juridice legeaz.net, supravegherea specializată a copilului este o măsură de protecţie specială, cu caracter temporar, care se dispune faţă de copilul care a săvârşit o faptă penală şi care nu răspunde penal.

Măsura constă în menţinerea copilului în familia sa, sub condiţia respectării de către acesta a unor obligaţii, cum ar fi:

frecventarea cursurilor şcolare;

utilizarea unor servicii de îngrijire de zi;

urmarea unor tratamente medicale, consiliere sau psihoterapie;

interzicerea de a frecventa anumite locuri sau de a avea legături cu anumite persoane.

Protecția Copilului: „Familia a colaborat cu noi şi am păstrat legătura”

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecția Copilului (DGASPC) Timiş a anunţat, luni, că minorul de 13 ani implicat în crima din Cenei, dar care nu răspunde penal, este supus unor ample evaluări, atât medicale cât şi psihologice, cu acordul şi cu participarea familiei.

”Acest caz a intrat în evidenţa DGASPC Timiş în data de 21 ianuarie 2026, în urma sesizării primite din partea IPJ Timiş – Serviciul Investigaţii Criminale. Din data de 21 ianuarie şi până în prezent, reprezentanţii DGASPC Timiş au participat la toate audierile minorilor implicaţi în acest caz, inclusiv la audierile minorului suspectat că ar fi distribuit substanţe interzise celorlalţi 3 minori”, a declarat, luni, purtătorul de cuvânt al DGASPC Timiş, Smaranda Marcu, citată de News.ro.

Comisia pentru Protecţia Copilului Timiş a hotărât instituirea măsurii de protecţie specială a supravegherii specializate în familie, a precizat ea.

”Doresc să precizesc că, în toată această perioadă, familia respectivului minor a colaborat cu noi şi am păstrat permanent legătura, atât cu familia, cât şi cu copilul, urmând ca, în funcţie de rezultatele evaluărilor care vor avea loc, acest copil să fie inclus în diferite tipuri de programe, inclusiv consiliere psihologică, psihoterapie, consiliere familială sau reabilitare medicală”, a mai declarat Marcu.

Reprezentanţii DGASPC Timiş au făcut precizări despre evaluările la care este supus copilul.

”În situaţia aceasta este important să facem o evaluare complexă, atât medicală cât şi psihologică. Există diferenţe între acestea. Prima dată se trece la o evaluare psihologică, unde putem să vedem un tablou, anumiţi indici, şi ulterior intră într-o evaluare medicală. Aceste demersuri durează un timp şi sunt deosebit de importante pentru a putea stabili ce fel de măsuri, ce fel de programe, ce felul de intervenţii pot fi luate în funcţie de specificitatea cazului”, au precizat oficialii DGASPC Timiş.

Revoltă într-un sat unde s-a zvonit că a fost adus minorul

Localnicii din comuna Sânmihaiu Român, județul Timiș, au protestat duminică după ce, au spus ei, au aflat că minorul de 13 ani acuzat a fost scos din localitatea crimei și adus în satul lor, aflată la 12 km de Timișoara.

Oamenii au afirmat că se tem pentru siguranța copiilor lor și au cerut ca băiatul să plece din localitate.

După mai multe ore de protest, jandarmeria a permis intrarea în casă a doi bărbați care au confirmat că minorul nu e în casă.

Publicația locală Opinia Timișoara a scris că minorul a fost scos în jurul orei 19:00 de către forțele de intervenție, împreună cu mama lui. Informația a fost infirmată de purtătorul de cuvânt al Jandameriei Timiș într-o declarație pentru HotNews.

Cazul uciderii lui Mario Berinde

Vă avertizăm că urmează detalii care vă pot afecta emoțional!

Doi adolescenţi de 15 ani sunt arestaţi în dosarul de omor de la Cenei, judeţul Timiş. Unul dintre ei este acuzat de omor calificat și profanare de cadavre, iar cel de-al doilea este acuzat de profanare de cadavre și favorizarea făptuitorului.

Crima din Cenei a avut loc în seara zilei de 19 ianuarie 2026, în jurul orei 21:30.

Potrivit anchetei, băieţii de 15 și 13 ani l-au chemat pe Mario Berinde la casa celui din urmă, spunându-i că vor să-i arate un ATV nou. Acesta şi-a luat trotineta şi a mers la întâlnire. Ajuns acolo, cel de 15 ani l-a lovit cu toporul, iar cel de 13 ani cu cuţitul. Apoi au chemat un al treilea copil, de 15 ani, să-i ajute să scape de cadavru.

Au încercat iniţial să îl incendieze, apoi i-au aşezat cadavrul, dezbrăcat, cu capul înfăşurat într-o geacă, într-o groapă făcută dinainte în grădina casei băiatului de 13 ani. Crima a fost plănuită cu o lună înainte, potrivit anchetei.

Mario a fost înmormântat sâmbătă în localitatea natală.

Copiii au mărturisit că au consumat droguri

Procurorii DIICOT din Timişoara şi poliţiştii antidrog au făcut, sâmbătă, percheziţii la trei adrese din localitatea Cenei la locuinţele celor doi băieţi de 15 ani implicaţi după ce cei doi au declarat în fața procurorilor că au consumat droguri, după crimă.

Şi băiatul de 13 ani care a participat la crimă este suspect de consum droguri. Analizele sale au ieșit pozitive pentru marijuana. Procurorii DIICOT au anunţat după aceea că au deschis un dosar penal. Doi tineri în vârstă de 17 şi 24 de ani au fost reţinuţi în urma percheziţiilor sub acuzația de trafic de droguri.