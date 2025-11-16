Ce s-a întâmplat la clinica stomatologică înainte ca fetița de 2 ani să moară. Noi acuzații ale tatălui

Sara, micuța de doi ani care a murit după ce a fost sedată la cabinetul stomatologic din Capitală, a fost înmormântată sâmbătă. Mama fetiței, răpusă de durere, nu a putut să participe la funeralii.

Tatăl fetiţei a declarat, sâmbătă, pentru Antena 3 CNN, că anchetatorii trebuie să verifice camerele video de la clinică deoarece acestea au înregistrat tot ce s-a întâmplat acolo.

„Ei au vrut să muşamalizeze tot. În timp ce o resuscitau pe fetiţă, timp de o oră şi ceva, când soţia mea nu ştia nimic, ei chemaseră avocatul, juristul şi probabil le-a spus ce să facă. Erau foarte stresaţi. Spuneau încontinuu să cheme băiatul cu camerele, băiatul cu sistemul video. A venit cu o cheie, s-a dus acolo, nu ştiu ce a făcut, a plecat. Rog organele competente şi instituţiile statului să îşi facă datoria cât mai transparent şi să verifice foarte bine camerele, că acolo se vede tot şi de acolo se pot lua cele mai mari probe şi cele mai multe, pentru că s-a dus viaţa unui copil de doi ani, care era sănătos”, a povestit bărbatul, conform News.ro.

El a precizat că analizele fetiţei înregistraseră valori mai mari decât cele normale, dar cei de la clinica stomatologică au insistat ca ei să o ducă acolo.

„Într-adevăr, ieşiseră nişte valori la analize mult mai mari, noi am insistat să nu ne ducem, că lumea spune că ne-am dus copilul la moarte, cum să ducem copilul la moarte? Am dus copilul la o clinică bună, unde mai făcusem acolo o operaţie, am vrut ce e mai bun pentru copil, dar nu ştiam noi că ei o omoară. N-au decis să o omoare, teoretic, dar, practic uitaţi ce s-a întâmplat. Ei au insistat să venim. (…) Aş vrea ca doamna anestezistă să iasă public să ne spună de ce ne-a chemat cu aşa insistenţă. Eu nu văd decât un singur motiv, de bani”, a mai declarat bărbatul.

Părinții acuză cabinetul că ambulanța a fost chemată cu întârziere

El îi mai acuză pe reprezentanţii clinicii de faptul că au chemat ambulanţa cu întârziere.

Trei apeluri au existat la 112 în acest caz, conform Serviciului de Telecomunicații Speciale. Părinții fetiței spun că aceasta a intrat în stop cardio-respirator la ora 17:30 (joi), iar apelul la 112 a fost făcut de către clinică cu mare întârziere, ambulanța venind după o oră și jumătate.

Potrivit STS, primul apel al clinicii la 112 a fost la ora 18.41. Al doilea apel a venit 10 minute mai târziu. Ultimul apel a fost la ora 19:49, când a fost solicitat un echipaj de Poliție în legătură cu același caz, conform STS.

Tatăl fetiţei a mai precizat că aceasta avea o infecţie la dinţi şi de aceea au mers cu ea la clinică. El a adăugat că mai fuseseră în urmă cu câteva luni pentru tratament similar şi atunci nu a fost nicio problemă.

Micuța Sara, înmormântată sâmbătă

Copila a fost înmormântată, sâmbătă, la Câmpulung Muscel, iar mama ei nu a putut fi prezentă la ceremonie.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a afirmat că nu se încearcă nicio muşamalizare a cauzelor care au dus la decesul fetiţei de doi ani într-o clinică stomatologică din Bucureşti şi că toate datele au fost colectate deja de către colegii săi.

„Din câte ştiu eu, toate serverele şi spaţiile de stocare au fost sigilate de către procurori. Inspecţia Sanitară de stat din Ministerul Sănătăţii verifică din punct de vedere administrativ dacă acel spaţiu, dacă acea locaţie, respecta normativul în vigoare şi dacă erau aplicate toate protocoalele corespunzător. Eu verific doar administrativ. Sigur că am elemente din raport. Forma finală a lui va fi gata luni şi atunci vom decide şi care sunt sancţiunile administrative, dacă doriţi, pe care Ministerul Sănătăţii le poate aplica în acest sens”, a afirmat ministrul Sănătăţii.

Ce arată datele preliminare

El a precizat că în urma datelor preliminare pe care le are din controlul făcut la unitatea medicală, în acel spaţiu nu existau echipamentele minime necesare să poată fi făcută anestezie generală.

El a fost întrebat de ce clinica funcţiona dacă doar solicitase avizul, dar nu îl şi primise.

„Din inconştienţă şi acesta este şi motivul pentru care am demarat primul şi cel mai mare control la nivel naţional acum patru săptămâni prin care colegii mei verifică toate clinicile private şi toate cabinetele private care au cel puţin o sală de operaţie. Este cel mai mare control extins la nivel naţional care se desfăşoară de după Revoluţie. Estimez că în două-trei săptămâni vom avea acest control finalizat Până atunci vă pot spune că au fost suspendate peste 20 de cabinete în această ţară şi amendate peste alte 30”, a transmis Alexandru Rogobete.

El a adăugat că reprezentanţii Ministerului Sănătăţii nu pot controla camerele video ale clinicii.

„Din punct de vedere administrativ controlul deschis şi desfăşurat de Ministerul Sănătăţii va veni în completarea celui realizat de către Parchet. Eu nu am cum să verific camerele video ale instituţiei, doar Parchetul poate face acest lucru. Colegiul Medicilor va verifica conduita terapeutică şi va stabili dacă au existat elemente de malpraxis, iar Ministerul Sănătăţii va verifica din punct de vedere administrativ modul în care era organizat şi dacă acest cabinet respecta sau nu normativele şi vă spun că nu le respecta şi că într-adevăr nu existau echipamentele minime necesare pentru ca în acel spaţiu să poată fi acordată anestezie generală, lucruri pe care le am din control, date preliminare, dar care confirmă, din păcate, tragedia care s-a întâmplat”, a mai declarat ministrul Sănătăţii.

Alexandru Rogobete este așteptat să facă duminică noi declarații despre acest caz, potrivit Digi 24.