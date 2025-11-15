Cazul fetiției de 2 ani care a murit la o clinică stomatologică. Filmul tragediei. Când au sunat reprezentanții clinicii la 112



Trei apeluri au existat la 112 în cazul fetiței de 2 ani care a murit după anestezia generală făcută într-o clinică stomatologică din Capitală, conform Serviciului de Telecomunicații Speciale. Părinții copilei au acuzat inclusiv întârzierea cu care ei au fost anunțați despre moartea fetiței și întârzierea cu care a fost chemată o ambulanță, iar STS anunță acum la ce oră a sunat prima dată clinica la 112.

Părinții fetiței spun că aceasta a intrat în stop cardio-respirator la ora 17:30 (joi), iar apelul la 112 a fost făcut de către clinică cu mare întârziere, ambulanța venind după o oră și jumătate. Potrivit STS, primul apel al clinicii la 112 a fost la ora 18.41.

Orele la care clinica a sunat la 112

Serviciul de Telecomunicații Speciale a transmis, sâmbătă, că la Centrul unic pentru apeluri de urgență 112 București-Ilfov, au existat trei solicitări de la clinica stomatologică unde a murit fetița de 2 ani:

„Primele două solicitări au fost preluate la ora 18:41 și la ora 18:51, fiind semnalată o urgență medicală pentru o persoană inconștientă, la un cabinet stomatologic din Sectorul 3 al municipiului București.

Cazurile au fost transferate în aproximativ un minut, spre competentă soluționare, către dispeceratele ISU-SMURD, Ambulanță și Poliție, în conformitate cu indexul de incidente al Metodologiei privind cooperarea agențiilor specializate de intervenție și a altor entități cu competențe în domeniu, pentru preluarea și gestionarea urgențelor primite prin Sistemul național unic pentru apeluri de urgență.

Totodată, la ora 19:49, printr-un alt apel la 112 a fost solicitat un echipaj de Poliție în legătură cu același caz. Apelul a fost transferat către Poliție, ISU-SMURD și Ambulanță”.

Părinții fetiței reclamă întârzierea cu care clinica a sunat la 112.

Ce spun părinții

Părinții fetiței de doi ani au acuzat și întârzierea cu care clinica a sunat la 112 după ce fetița a intrat în stop cardio-respirator.

„Deci ea a intrat la 17:06 şi la 17:30 a intrat în stop. Pe mine m-au anunţat după o oră că a intrat în stop şi după o oră și jumătate a venit ambulanţa. Le-a fost frică şi e normal, înţeleg, au încercat ei s-o resusciteze. Poate dacă ar fi venit ambulanţa, poate dacă… Nu ştiu…”, a declarat mama fetiţei, potrivit Observator News.

Și tatăl copilului a susținut același lucru. „Copilul a intrat în stop cardio-respirator, iar pe noi ne-au anunțat abia după o oră și ceva (…) După 20 de minute după ce au sedat-o sau au anesteziat-o, copilul a intrat în stop cardio-respirator”, a spus tatăl fetiței, care acuză și că apelul la 112 s-a făcut cu mare întârziere.

De asemenea, bărbatul a povestit că au existat o serie de schimburi de mesaje cu medicul anestezist, care i-a asigurat pe părinți că se poate face intervenția, deși valorile unor analize au ieșit mărite. „Analizele fetiței au ieșit aseară, la ora 21.00-22.00, iar analizele la ficat ieșiseră de șase ori mai mari decât era limita. Azi soția a sunat, ca să vină în altă zi, a dat și mesaje pe WhatsApp… i-a spus că este în regulă, că poate să vină, că nu afectează cu nimic acele analize, acele valori mai mari”, a relatat tatăl fetiței, joi seară.

Copila de doi ani care a murit joi seară într-o clinică stomatologică din București, unde i-a fost făcută sedare totală, avea o „patologie cronică preexistentă complexă”, potrivit concluziilor preliminare ale autopsiei, transmise de Parchetul Tribunalului București.

„Conform concluziilor preliminare emise în urma efectuării autopsiei medico-legale de către Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici”, decesul minorei a survenit în timpul unei intervenții stomatologice la o pacientă cu o patologie cronică preexistentă complexă”, spun reprezentanții Parchetului Tribunalului București, într-un comunicat de presă transmis vineri.

Fetița de doi ani care a murit joi, după ce i-a fost făcută sedare profundă, a fost tratată într-un al doilea sediu al clinicii, vizavi de clădirea principală, care nu „respectă normativul și legislația în vigoare”, a declarat, vineri, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, precizând că acestea sunt date preliminare în urma controlului declanșat la clinică de către Inspecția Sanitară de Stat.

Reprezentanții Crystal Dental Clinic susțin că pentru noile spații ale clinicii unde se făceau intervențiile cu sedare profundă „procedurile de avizare și autorizare sunt în desfășurare, conform etapelor legale prevăzute”, iar „aceste demersuri au fost cunoscute și monitorizate de instituțiile abilitate”.