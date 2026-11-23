Guvernul Niculescu a încercat să ascundă de publicul larg două memorandumuri aprobate la sfârșitul săptămânii trecute prin care acceptă indexarea salariilor cu 6,5% la Transgaz și Transelectrica. Majorările au fost cerute de cele două companii strategice din sectorul energetic. Care sunt explicațiile pentru măririle cerute?

Salariul mediu al personalului tehnic la Transgaz a fost, în 2025, de aproximativ 7.500 de lei net, iar la Transelectrica – 8.200 de lei, au spus companiile în răspunsuri către HotNews

Luni dimineața, la trei zile după adoptare, Guvernul a publicat cele două memorandumuri confidențiale.

Documentele arată motivul principal pentru care a fost aprobată majorarea salariilor. Cele două companii strategice invocă riscul de a pierde personalul calificat, adică specialiștii, în favoarea concurenței.

Este personal greu de format și greu de înlocuit care poate pleca oricând pe salarii mai mari, la companii care plătesc mai bine, fiind afectată securitatea energetică.

În plus, explică faptul că indexarea se face din surse proprii care nu afectează bugetul de stat. Adică, banii nu vin de la bugetul de stat, ci din ce câștigă cele două companii. Sunt companii de stat cu profituri de sute de milioane de lei anual.

Acestea sunt explicațiile pe scurt, pe care Guvernul nu le-a oferit pentru a justifica aprobarea memorandumurilor, preferând să le treacă la confidențial. Până acum, Guvernul nu a răspuns întrebărilor HotNews legate de decizia de a clasifica și de a desecretiza, câteva zile mai târziu, memorandumurile.

Criză de personal în sectorul energetic

Sectorul energetic național se confruntă, în ultimii ani, cu deficit de personal calificat în companiile de stat strategice, un motiv fiind și nivelul de salarizare limitat prin lege (OUG 156/2024), a scris HotNews în luna iunie.

Deficitul de personal se agravează și în condițiile în care în viitorul apropiat, un număr semnificativ de angajați se vor pensiona, iar cei tineri nu sunt suficient de bine pregătiți în școli.

Transgaz și Transelectrica sunt două companii strategice pentru funcționarea sistemului energetic național. Conducerile celor două societăți au argumentat că menținerea unor niveluri salariale competitive este necesară pentru a evita pierderea angajaților cu experiență și a specialiștilor.

Transelectrica: Personalul e „hiperspecializat, greu de format și greu de înlocuit”

Transelectrica argumentează că este singurul operator de transport și sistem al energiei electrice din România și are responsabilitatea asigurării funcționării Sistemului Energetic Național în condiții de siguranță, stabilitate și continuitate.

Personalul este „hiperspecializat, greu de format și greu de înlocuit”, iar piața muncii din domeniul energetic este tot mai competitivă, susține compania.

Există deja o tendință a operatorilor de transport și sistem afiliați din regiune de a recruta personal specializat, oferind pachete salariale peste nivelul existent la Transelectrica, mai scrie în memorandum.

Compania spune că pierderea personalului specializat ar putea afecta implementarea unor investiții de miliarde de lei, funcționarea rețelei și securitatea energetică.

Transgaz: Salarii sub media companiilor importante din energie

Și Transgaz a solicitat o majorare de 6,5% a cheltuielilor salariale, argumentând că nivelul actual al remunerațiilor este inferior celui oferit de alte companii importante din sectorul energetic.

Potrivit memorandumului, câștigul mediu lunar pe salariat la Transgaz a fost de 15.612 lei brut (adică 9.100 lei net) în 2025, în timp ce media companiilor semnificative din domeniul energiei a fost de 21.526 lei brut (circa 12.600 lei net)

Pentru 2026, bugetul de venituri și cheltuieli prevede un câștig mediu lunar de 16.712 lei brut (9.777 lei net) la Transgaz, comparativ cu 22.046 de lei brut (12.800 lei net) în cazul companiilor din sector luate ca reper.

Acestea sunt salariile medii pentru întreg personalul, nu doar cel tehnic.

Transgaz susține că diferența salarială face tot mai dificilă păstrarea angajaților, în special a celor cu experiență și a personalului direct productiv. Printre companiile concurente menționate în memorandum se numără OMV Petrom, Romgaz, Nuclearelectrica, Hidroelectrica și Transelectrica.

Înghețarea salariilor afectează în special angajații tineri, care ar putea fi tentați să plece către alte companii după ce acumulează experiența necesară într-un domeniu foarte specializat.

Compania estimează la 9,1 miliarde de euro valoarea programului de dezvoltare a infrastructurii de transport gaze naturale din următorii zece ani.

Care sunt salariile medii pentru funcțiile tehnice

​La Transgaz, salariul mediu net înregistrat în anul 2025 pentru funcțiile tehnice a fost de aproximativ 7.500 de lei, potrivit unui răspuns oferit de companie la solicitarea HotNews.

Compania precizează că ponderea cheltuielilor cu personalul în bugetul pe anul 2025 a fost de 15% din cheltuielile totale.

​La Transelectrica, salariul mediu net pentru funcțiile tehnice s-a situat în 2025 la aproximativ 8.200 de lei, a transmis compania la solicitarea HotNews. Cheltuielile salariale reprezintă o pondere de 6,45% din totalul costurilor companiei.